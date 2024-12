Fans haben in Black Ops 6 genug von Skill-Based-Damage, obwohl nicht geklärt ist, ob es das wirklich gibt

In Black Ops 6 gibt es verschiedene Mechanismen, die Activision eingebaut hat, um eine Fairness gegenüber den unterschiedlichen Spielergruppen zu gewährleisten. Ein angeblich neues System heizt jedoch die Gemüter der Community ein, obwohl nicht bestätigt ist, dass ein solches System im Spiel existiert.

Was ist Skill-Based-Damage? Derzeit macht sich in der Community von Black Ops 6 das Gerücht über ein Skill-Based-Damage-System breit. Zur Erklärung: Skill-Based-Damage (SBD) soll ein System sein, das euren Schaden gegen andere schlechtere Spieler abschwächt. Das heißt, habt ihr eure Gegner damals mit der AK in 5 Schüssen erledigt, braucht ihr mit aktiviertem SBD 7-8 Schüsse.

Laut Fans soll das System in Zusammenarbeit mit SBMM (Skill-Based-Matchmaking) dafür sorgen, dass ihr in Kämpfen gegen schlechtere Spieler kürzertretet, damit auch sie eine Chance haben und das Spiel genießen können. Egal wie gut ihr also seid, ihr werdet auf kurz oder lang dazu getrieben zu verlieren, doch gibt es das System wirklich in Black Ops 6? Wir versuchen, es euch zu beantworten.

Ein Gerücht bleibt vorerst ein Gerücht

Gibt es SBD? Genau können wir euch das leider nicht beantworten, da wir selbst nicht im Code sowie dem System von Black Ops 6 stecken. Viele YouTuber haben unzählige Tests durchgeführt, um SBD zu beweisen, doch Activision hüllt sich im Schweigen.

Laut einem Patent soll Activision zudem ein System entworfen haben (via patents.google.com auf [0075]), bei dem der Aim Assist sowie der Schaden von guten Spielern reduziert wird. SBD gibt es also generell, doch wir können nicht mit Sicherheit bestätigen, ob dieses System auch tatsächlich seinen Weg zu Black Ops 6 gefunden hat.

Wo kommt das Gerücht her? Derzeit hat Black Ops 6 viele Probleme der Stabilität. Von Lags bis hin zu Paketverlusten ist alles dabei, was die Performance beeinträchtigt und das Spielerlebnis vieler Fans stört. Viele Spieler sind unzufrieden, da entscheidende Mechaniken nur bedingt oder gar nicht funktionieren.

Warzone ist derzeit ein Trümmerhaufen mit unzähligen Lags und Spielabbrüchen, Activision spendiert zudem doppelte XP-Wochenenden, an denen der Boost nicht funktioniert. Nebenbei gibt es dann noch ein Community-Event, in dem man eine Waffe freischalten kann. Durch einen Bug wurde der Fortschritt für die Freischaltung der Waffe jedoch nicht gezählt, doch um dagegen zu steuern, verkauft Activision dieselbe Waffe in einem kostenpflichtigen Bundle.

Es gibt viele Punkte, die derzeit die Gemüter erhitzen und das auch begründet. Es ist also gut möglich, dass sich Fans die Probleme und den Frust dadurch erklären wollen, dass ein neues System sie schlechter kämpfen lässt, als sie in Wirklichkeit sind.

Ob daran aber wirklich SBD Schuld ist, steht auf einem anderen Blatt. Es bleibt abzuwarten, ob sich Activision zu den Vorwürfen äußert, doch bis dahin bleibt der Community nichts anderes übrig als zu warten. Mehr zu Black Ops 6 findet ihr hier: Erster Spieler erreicht Level 1.000 in Black Ops 6, zeigt die geheimen Belohnungen, für die andere Monate brauchen