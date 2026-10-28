Ausgerechnet Call of Duty soll den Präsidenten von Südkorea jetzt auf den Ernstfall vorbereiten

Ein Politiker empfiehlt dem südkoreanischen Präsidenten, die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 4 zu spielen, weil darin eine wichtige Lektion stecke.

Inwiefern soll CoD eine Vorbereitung sein? Der südkoreanische Politiker Han Dong-hoon hat dem Präsidenten Südkoreas in einem Facebook-Post dazu geraten, die Kampagne von CoD MW4 zu zocken: „Ich empfehle dem Präsidenten, dieses Spiel zu spielen und selbst zu erfahren, welche verheerenden Folgen drohen, wenn es an Sicherheitsvorsorge mangelt.“

Han Dong-hoon kritisiert die Sicherheitspolitik sowie die militärische Einsatzbereitschaft des Landes und fordert, sich auf die Fragen zu konzentrieren, die das Spiel aufwerfe. „Wären wir ‚vorbereitet‘, falls sich ein solcher Tag wiederholen sollte?”, schreibt er und führt aus: „Frieden lässt sich nicht durch vage Hoffnungen wahren, die auf dem guten Willen der Gegenseite beruhen. Er lässt sich nur schützen, wenn man selbst das schlimmste Szenario einkalkuliert und gründlich vorbereitet ist.“

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

Was hat das mit Call of Duty zu tun? In Call of Duty: Modern Warfare 4 wird Südkorea überraschend von Nordkorea angegriffen. Dabei porträtiert das Spiel an verschiedenen Stellen die Grausamkeit des Krieges, inklusive zahlreicher Kriegsverbrechen.

An einem gewöhnlichen Abend werden zunächst das gesamte Stromnetz sowie die Kommunikationssysteme und die Notfallversorgung der fiktiven Grenzstadt Hajin lahmgelegt, ehe nordkoreanische Soldaten und Panzerfahrzeuge Straßen und Gebäude einnehmen. Überall in der Stadt schlagen Bomben ein, die ganze Häuser zerstören.

Immer wieder treffen die Spieler im Verlauf der Kampagne auf getötete Zivilisten und weitere drohende Gefahren gegen die Zivilbevölkerung. Die im Spiel gezeigte nordkoreanische Skrupellosigkeit richtet sich dabei allerdings nicht nur gegen Südkorea, sondern in Teilen auch gegen die eigene Bevölkerung und Politiker.

Geht euch Modern Warfare 4 mit der Darstellung von Gräueltaten zu weit? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!

Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 4 kam bei vielen Spielern sehr gut an und verhalf dem Shooter schon während der Early-Access-Phase mit zahlreichen positiven Rezensionen zu einem starken Start. Der neuste Teil der Reihe war damit zwischenzeitlich das beste Call of Duty seit 11 Jahren.