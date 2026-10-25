CoD MW4: Ein unscheinbares Gewehr ist meine Geheimwaffe gegen den Aim-Assist, lässt mich mit Maus Kills gegen Controller farmen

MeinMMO-Redakteur Dariusz versucht in Modern Warfare 4 mit Maus und Tastatur gegen Controller-Spieler und den Aim-Assist von Call of Duty zu bestehen. Jetzt hat er ein Gewehr entdeckt, das seine Lösung sein kann.

Es ist seit Jahren das gleiche Thema in Call of Duty: „Maus und Tastatur“-Spieler meckern über den Aim-Assist, den Controller-Spieler haben. Währenddessen argumentieren Controller-Spieler, mit der Maus sei man viel präziser, weil man ja mit dem gesamten Arm zielen könne.

In den sozialen Netzwerken und Twitch-Chats lese ich dieses Jahr besonders oft, dass Spieler mit Maus stärker im Nachteil seien als jemals zuvor. Oft wird der Rückstoß als Grund genannt, weil die Spieler dann bei dem Movement der Gegner nicht immer jeden Schuss treffen, während Controller-Spieler in den Killcams nicht eine Kugel verfehlen.

Egal, wie man sich selbst bewege, der Aim-Assist „klebe“ auf dem Oberkörper des Ziels. Sehr oft lese oder höre ich das altbekannte „Ich war zuerst drauf, schieße zuerst, aber bin als Erster tot.“

Aber ich habe jetzt eine Waffe entdeckt, mit der ich viel besser gegen Controller-Spieler ankomme.

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Geheimwaffe gegen den Aim-Assist

Eine Taktik vieler „Maus und Tastatur”-Spieler im Kampf gegen ihre Controller-Kontrahenten sind seit Jahren schwere Scharfschützengewehre, mit denen sie Gegner mit einem Schuss killen können. Oft werden diese etwa mit Reflex-Visieren für Nahdistanz-Kämpfe gespielt.

Mir sind Scharfschützengewehre als Controller-Konter aber zu langsam und behäbig. Ich will aggressiv pushen, das Movement ausreizen und durchgehend mobil bleiben. Es musste eine Waffe her, die beides verbindet – und dann fand ich sie, als mich ein unbekannter Gegner damit völlig zerstörte:

Die Osiris 8,6, eine DMR mit ordentlich Wumms

Die Osiris ist unscheinbar und wirkt genau wie die Art Waffe, die ich eigentlich auf keinen Fall anrühren würde.

Es ist eine halbautomatische DMR, mit vergleichsweise geringer Feuerrate, mäßiger Mobilität und hohem Schaden, die nach jedem Schuss repetieren muss.

Wenn ich DMRs spiele, bevorzuge ich eigentlich die Art, die besonders schnell feuert, dafür aber etwas weniger Schaden verursacht.

Die Osiris schießt aber so langsam, dass die Entwickler ihr hohen Schaden verpassten, mit dem ihr mit dem richtigen Build One-Shot-Kills farmen könnt.

Ich habe mir die Osiris zu einem Nahkampfmonster ohne Schaft und Visier und hoher ZV-Geschwindigkeit umgebaut.

Bereits nach wenigen Runden war ich ein riesiger Fan von der Waffe. Da ich mit der Maus schneller flicken kann als Controller-Spieler, gebe ich meistens den ersten Schuss ab. Und egal, wie die Gegner hin und her springen, auf kurze Distanz sind sie alle 1-Shot. Auch auf mittlere Distanz bin ich oft schneller auf dem Kopf als mich Controller-Spieler killen können, wenn sie mit dem Aim-Assist auf den Oberkörper schießen.

Und zugegeben: Das anerkennende „Ohhhh”, „Huh” oder „WHAT?!“ meiner Gegner nach einem schönen Kill im Voice-Chat zu hören, war Balsam für die Seele.

So wird meine Nahkampf-Osiris gespielt

Der wohl wichtigste Aufsatz ist die „Breacher”-Mündung namens „TV Bitelock”. Diese erhöht den Nahkampfschaden und verbessert die Nahkampf-Angriffsdistanz. Danach könnt ihr auf bis zu 10 Meter mit einem Treffer auf den Oberkörper und auf bis zu 30 Meter auf den Kopf mit nur einem einzigen Schuss Kills erzielen.

Beim Bolzen wählt ihr „Leichter Bolzen” (Schneller Lightfire-5-Bolzen), um euer Nachladetempo sowie eure Feuerrate zu verbessern. Komplettiert wird der Build durch einen Skelettgriff, einen gedimmten ZV-Laser und die Entfernung des Schafts. Alle drei erhöhen eure ZV-Geschwindigkeit, damit ihr schneller durchs Visier zielt.

Hier nochmal in der Übersicht:

Lauf: /

/ Laser: Gedimmter ZV-Laser (XRK Clutch-LS)

Gedimmter ZV-Laser (XRK Clutch-LS) Bolzen: Leichter Bolzen (Schneller Lightfire-5-Bolzen)

Leichter Bolzen (Schneller Lightfire-5-Bolzen) Visier: /

/ Schaft: Kein Schaft

Kein Schaft Griff: Skelettgriff (OPS-45 XP-Griff) Alternativ für weniger Waffenbewegung: Zielgriff (Bruen-R7-TC-Griff)

Skelettgriff (OPS-45 XP-Griff) Munition: /

/ Magazin: /

/ Unterlauf: /

/ Mündung: Breacher (TV Bitelock)

Wichtig: Beim Schaft müsst ihr wirklich den Aufsatz „Kein Schaft” auswählen. Der Standard-Aufsatz „Ohne” ist falsch!

Zur Debatte steht aktuell noch, welchen der beiden Griffe ich bevorzuge und ob ich einen Aufsatz wie den Laser austausche und stattdessen beispielsweise einen kurzen Winkelgriff als Unterlauf wähle.

Falls ihr Verbesserungsvorschläge für die Osiris oder andere Builds habt, die ich mir anschauen soll, schreibt sie mir gerne in die Kommentare!

Die Osiris hat aber auch einen Nachteil: Sie ist stark von eurem persönlichen Skill abhängig. Das soll nicht eingebildet klingen, sondern lediglich eine Vorwarnung sein, dass euch hier keine Allzweckwaffe erwartet.

Geübte Maus-Spieler können damit viele Kills erzielen, aber wenn ihr Probleme habt, auf eure Gegner zu flicken oder im Movement auf ihnen zu bleiben, ist die Waffe vielleicht nichts für euch. Schaut stattdessen vielleicht in unseren Artikel mit den Meta-Waffen. Dieser wird fortlaufend aktualisiert und beinhaltet starke Builds zu den Schießeisen, die gerade am meisten gespielt werden: CoD MW4: Meta – Die 4 besten Waffen mit Builds für die ersten Tage