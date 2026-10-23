Die Community von CoD MW4 will sich nicht eingestehen, wie gut sie den PvP-Shooter findet, murrt: „Ist wie zuzugeben, dass deine Ex recht hatte”

Call of Duty: Modern Warfare 4 ist offiziell für PS5, Xbox Series X|S und den PC erschienen und die ersten Spieler konnten sich einen Eindruck vom Multiplayer des PvP-Shooters verschaffen.

So kommt MW4 bei den Spielern an: Die ersten Spieler sind sich sehr uneinig darüber, wie gut sie den Multiplayer des neusten Ablegers der beliebten Shooter-Reihe finden. Während es haufenweise Lob für die Kampagne und den DMZ-Modus gibt, wird der Multiplayer in gleichem Maße feierlich gepriesen und fast schon hasserfüllt kritisiert.

Den Multiplayer betreffend kommen jedoch selbst die positiven Aussagen meistens mit einem „Aber“, das oftmals die größten Probleme der Vorjahre wiederholt: SBMM existiere und sei sehr stark, die Maps seien schlecht, das Spawn-System kaputt, die Time-to-kill zu niedrig, die Hit-Reg mache Probleme, und Maus-Tastatur-Spieler frustriere der Aim-Assist für Controller.

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„Eine 10/10“

Was sagt die Community genau? Ein Kommentar des Nutzers „Pazdy” auf Steam spiegelt das Stimmungsbild der Community sehr gut wider. Er wollte für das Spiel dieses Jahr eigentlich kein Geld ausgeben, hat es dann aber aufgrund der positiven Rezensionen trotzdem getan – und kommt jetzt zu einem positiven Fazit:

“Ich hasse es, das zu sagen, weil es sich anfühlt wie zuzugeben, dass deine Ex recht hatte, aber das Spiel ist tatsächlich ganz gut. Zumindest der Launch. Gott weiß, was sie in 6 Monaten hinzufügen.”

Anschließend führt Pazdy in seiner Rezension aus, dass die Glanzzeit von Call of Duty zwar noch nicht 100 % zurück sei, es aber im Vergleich „zum Slop der vergangenen Jahre“ eine 10/10 verdienen würde.

In den sozialen Netzwerken gibt es ähnliche Kommentare. Ein Nutzer schreibt etwa auf Reddit: „Es gibt viele Probleme, aber von allem, das sie je gemacht haben, kommt das MW2019 (dem besten CoD imho) am nächsten.“ Ein anderer Nutzer schlägt auf Reddit in eine ähnliche Kerbe: „Ich hatte in COD seit MW2019 nicht mehr so viel Spaß.“

Das finale Stimmungsbild der Community wird sich erst in den nächsten Tagen abzeichnen, wenn sich am Wochenende mehr Spieler über viele Stunden hinweg einen Eindruck verschaffen konnten.

Aktuell ist der Eindruck aber, dass das Spiel vor allem bei Gelegenheitsspielern gut ankommt, während Vielspieler, Streamer und ihre kompetitiv-ehrgeizigen Communitys Kritik an Systemen wie dem SBMM oder der TTK äußern. Das Gunplay, aber vor allem die Bewegungsgeschwindigkeit und das Movement werden wiederum von beiden Seiten eher positiv wahrgenommen. Hier ist MW4 etwas gemächlicher als die Omni-Movement-Vorgänger BO6 und BO7.

Habt ihr CoD MW4 schon gespielt und wenn ja, wie ist euer bisheriger Eindruck? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat bereits einige Stunden in Call of Duty: Modern Warfare 4 verbracht und euch seinen ersten Eindruck vom neuen DMZ-Modus in einem Artikel zusammengefasst. Leider konnte der Modus seine Erwartungen nicht ganz erfüllen, obwohl er durchaus Potenzial hat. Hier lest ihr den gesamten Text: CoD MW4: Ich hab’ 4 Jahre lang auf das neue DMZ gewartet, aber jetzt kann ich es nicht genießen und ARC Raiders ist schuld