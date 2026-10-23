Wenn ihr in Call of Duty: Modern Warfare 4 den Multiplayer erobern wollt, müsst ihr die besten Waffen des Spiels kennen. Wir zeigen euch, welche Waffen in den ersten Tagen nach Release Meta sind und wie ihr sie spielen solltet.

Was ist das für eine Übersicht? Wir haben uns angeschaut, welche Waffen in Modern Warfare 4 derzeit viel gespielt werden und gut performen. Daraufhin haben wir eine Übersicht mit den aktuellen Meta-Waffen erstellt.

Hier findet ihr 4 Schießeisen, darunter 2 Sturmgewehre sowie 2 MPs, und gelangt mit unserem Inhaltsverzeichnis auf die jeweilige Waffe zu empfehlenswerten Builds.

Die 4 Waffen sind aktuell Meta:

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

Was zeichnet die Waffen aus? Während die Maschinenpistolen durch ihre hohe Feuerrate und schnelle ZV‑Geschwindigkeit vor allem auf kurze Distanzen brillieren, sind die M4 und die HAN 86 als Sturmgewehre echte Alleskönner, die gleichermaßen auf kurze und mittlere Distanzen solide performen und auch auf weitere Strecken durchaus zu gebrauchen sind.

Was ist derzeit eure Lieblingswaffe in MW4 und könnt ihr der Community einen richtig starken Build empfehlen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Auf Seite 2 findet ihr jetzt einen starken Build für das Sturmgewehr HAN 86. Alternativ könnt ihr mit unserem Inhaltsverzeichnis direkt zu den Waffen springen, die euch interessieren. Falls ihr stattdessen lieber den Ersteindruck von MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller zum DMZ-Modus lesen wollt, könnt ihr dem folgenden Link folgen: CoD MW4: Ich hab’ 4 Jahre lang auf das neue DMZ gewartet, aber jetzt kann ich es nicht genießen und ARC Raiders ist schuld