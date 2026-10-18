Modern Warfare 4 ist gerade auf Steam das beste Call of Duty seit 11 Jahren, obwohl der Multiplayer noch fehlt

Wer CoD: Modern Warfare 4 vorbestellt hat, kann seit dem 16. Oktober schon einen Teil des Shooters zocken. Und der kommt so gut an, dass der Teil jetzt schon zu den besten der Reihe gehört.

Was kann man aktuell bei Modern Warfare 4 zocken? Wer den Shooter digital vorbestellt hat, bekommt seit dem 16. Oktober einen Early Access zur Kampagne des Spiels. Ihr könnt also vor dem vollen Release am 23. Oktober 2026 die Story des Spiels durchspielen. Dabei schaltet ihr auch Kram frei, den ihr später nutzen könnt, etwa Cosmetics oder Doppelte-XP-Tokens.

Im Zuge dessen gibt es auch schon Reviews auf Steam zum Spiel und die machen, basierend auf der Story, MW 4 zum besten CoD der letzten 11 Jahre.

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Steam-Nutzer sind zufrieden und auch die Spielerzahlen sehen gut aus

Wie steht es um Modern Warfare 4 auf Steam? Aktuell (Stand: 18.10.2026, 09:33 Uhr) hat das Spiel auf Steam eine Bewertung von 90 % positiver Reviews bei über 2200 Nutzer-Reviews. Dabei wird vor allem die Atmosphäre gelobt und die Story gelobt. Für Nutzer wie 10PcMcNug (Steam) ist es sogar die beste Modern-Warfare-Kampagne aller Zeiten.

Das ist schon mal ein guter Start für MW 4, wenn man sich die Reviews der letzten Teile im Vergleich anschaut:

Black Ops 7: 37 % (größtenteils negativ) bei über 5100 Steam-Reviews

37 % (größtenteils negativ) bei über 5100 Steam-Reviews Black Ops 6: 45 % (ausgeglichen) bei über 16.400 Steam-Reviews

45 % (ausgeglichen) bei über 16.400 Steam-Reviews Modern Warfare 3: 48 % (ausgeglichen) bei über 24.100 Steam-Reviews

48 % (ausgeglichen) bei über 24.100 Steam-Reviews Modern Warfare 2: 46 % (ausgeglichen) bei über 30.600 Steam-Reviews

46 % (ausgeglichen) bei über 30.600 Steam-Reviews Vanguard: 67 % (ausgeglichen) bei über 4400 Steam-Reviews

67 % (ausgeglichen) bei über 4400 Steam-Reviews Cold War: 79 % (größtenteils positiv) bei über 23.700 Steam-Reviews

79 % (größtenteils positiv) bei über 23.700 Steam-Reviews Modern Warfare: 79 % (größtenteils positiv) bei über 46.000 Steam-Reviews

79 % (größtenteils positiv) bei über 46.000 Steam-Reviews WW II: 70 % (größtenteils positiv) bei über 47.200 Steam-Reviews

70 % (größtenteils positiv) bei über 47.200 Steam-Reviews Infinite Warfare : 61 % (ausgeglichen) bei über 30.200 Steam-Reviews

: 61 % (ausgeglichen) bei über 30.200 Steam-Reviews Black Ops 3: 85 % (sehr positiv) bei über 234.800 Steam-Reviews

Bedenkt hierbei aber, dass sich die Reviews von Modern Warfare 4 noch stark wandeln können, wenn der Multiplayer am 23. Oktober erscheint, da der Modus für die Mehrheit der Spieler am wichtigsten ist.

Spannend sind auch die Spielerzahlen, die verraten, dass sich wohl mehr Leute für die Kampagne interessieren, als man glaubt. Da SteamDB nur die App Call of Duty trackt, unter der alle Spiele laufen, kann man nur Mutmaßungen anstellen, aber am 17. Oktober gab es einen Höchststand von über 108.000 Spielern gleichzeitig auf Steam.

Zum Release von Black Ops 7 erreichte die App nur einen Höchststand von knapp 100.000 und dabei ist sogar der Multiplayer mit erschienen. Somit könnten sich die Zahlen für Modern Warfare 4 noch stark erhöhen, wenn das volle Spiel erscheint.

3 Tage vorher, am 20. Oktober, gibt es aber noch einen anderen Early Access: der DMZ-Modus wird vorab spielbar sein.

Habt ihr die Kampagne schon im Early Access gespielt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Viele Fans der Reihe waren mit Black Ops 7 enttäuscht, doch Activision will Spieler zurückholen: Call of Duty stellt Methode für Modern Warfare 4 vor, die Wallhacks unmöglich machen soll, Fans hoffen: „Die Art von Entwicklung, die sich eine Vorbestellung verdient“