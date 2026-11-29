Nicht mehr lang und Path of Exile 2 feiert seinen 1.0-Release. Damit wird das Action-RPG nicht nur kostenlos, sondern schenkt euch zu verschiedenen Meilensteinen auch exklusive Skins.

Wie werden die Skins verschenkt? Zur Feier des 1.0-Releases am 11. Dezember 2026 verschenken die Entwickler von PoE 2 insgesamt 5 exklusive Skins, wenn die Community die entsprechenden Meilensteine erreicht. Die Skins werden nur im Rahmen der Meilenstein-Aktion vergeben und sollen später nicht im Shop landen.

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr euch auf der Webseite mit einer E-Mail-Adresse für den Newsletter und die Meilensteine registrieren. Das muss nicht zwingend die sein, mit der ihr auch ein Konto für Path of Exile 2 habt. Ein PoE2-Konto braucht ihr logischerweise trotzdem, um die Skins ingame auch nutzen zu können.

Die Aktion gilt sowohl für neue als auch für derzeit schon aktive Spieler. Es können also alle, die interessiert sind, teilnehmen.

Nach Release am 11. Dezember erhaltet ihr dann per E-Mail für jeden Skin jeweils einen Code, den ihr für sämtliche Plattformen einlösen könnt, mit denen ihr euer Konto verknüpft habt. Die Anzahl der Skins, die ihr durch die Aktion bekommt, hängt davon ab, wie viele Spieler der Community mitmachen und demnach die Meilensteine erreichen.

Ihr könnt euch anschließend vom Newsletter auch wieder abmelden – das solltet ihr allerdings erst tun, wenn die Aktion beendet und alle Codes versendet wurden. Ein Endzeitpunkt für die Aktion ist derzeit nicht angegeben, nur, dass die Codes rund um den Release versendet werden sollen.

Video starten Im Kampagnenabschluss von Path of Exile 2 kehrt ihr nach Oriath zurück Autoplay

4 Meilensteine – 5 kostenlose Skins

Welche Meilensteine müssen erreicht werden? Insgesamt können 4 Etappen erreicht werden. Einen Skin gibt es durch die Aktion garantiert, für die anderen müssen genügend Spieler bei der Aktion mitmachen. Der erste Meilenstein mit 1 Million Mitstreitern wurde bereits erreicht, sodass ihr gesichert die ersten beiden Skins erhalten werdet (Stand 29. November 2026, 14:30 Uhr).

Für die anderen 3 müssen jeweils 2, 3 und 4 Millionen Registrierungen eingehen.

Welche Skins kann man bekommen? Insgesamt könnt ihr dann folgende Skins erhalten:

Seelenflammenkrone-Helmzusatz

Seelenflammen-Waffeneffekt

Seelenflammen-Portaleffekt

Angekettete Chimäre-Flügel

Plagegeborener Eber Pet

Diese Skins könnt ihr durch die Aktion erhalten.

Sobald ihr die E-Mail-Codes erhalten und eingelöst habt, könnt ihr die entsprechenden Skins im Spiel verwenden und behalten. Das soll laut Entwicklern auch die einzige Gelegenheit sein, genau diese Skins erhalten zu können.

Lange zögern solltet ihr also nicht, wenn ihr sie unbedingt sichern wollt, auch wenn derzeit nicht bekannt ist, wann genau die Aktion enden wird.

Mit Path of Exile 2 feiert der wohl größte Konkurrent zu Diablo 4 nun seinen Release. Damit stellt sich auch die Frage, ob viele Spieler abwandern werden und ob sich die beiden Titel im Weg stehen werden. MeinMMO-Redakteur und Diablo-Experte Benedict Grothaus hat sich die Thematik für euch angeschaut: Der größte Konkurrent von Diablo 4 wird Free2Play, ist das ein Problem für Blizzard?