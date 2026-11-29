In WoW Forever sind Ressourcen für die Sammelberufe ein gefragtes Gut. Immerhin kann erstmal nur ein Spieler davon profitieren, bevor auf den Respawn gewartet werden muss. Doch bei einem Beruf ist das besonders ärgerlich.

Welches Problem plagt die Sammler? In WoW Forever gibt es Kräuterkunde, Bergbau und Kürschnerei als Sammelberufe. Mit ihnen lassen sich in Azeroth die jeweiligen Ressourcen sammeln und abbauen. Jeder Sammelpunkt kann dabei zeitgleich nur von einem einzigen Spieler genutzt werden, bevor auf den Respawn der Ressource gewartet werden muss.

So kommt es häufig vor, dass Spieler sich gerade bei seltenen Sammelstellen tummeln und nur darauf warten, der oder die Erste zu sein und das begehrte Gut für sich zu beanspruchen. Was bei Kräutern und Erzen zwar ärgerlich, aber verkraftbar ist, ist für Kürschner besonders bitter, denn um an ihre Güter zu kommen, müssen die Sammelstellen erst besiegt werden.

Video starten WoW Forever: Sammelt unbedingt Bücher ein – Die geben euch starke Belohnungen Autoplay

Wenn Geier fremde Leichen fleddern, könnten Timer es richten

Worüber klagen Kürschner? Um beim Kürschnern Ressourcen zu gewinnen, müssen erst die Gegner besiegt und anschließend gelootet werden, aus denen ihr Leder und ähnliche Güter gewinnen könnt. Dann könnt ihr mit der entsprechenden Fähigkeit euren „Sammelpunkt abbauen“. Allerdings können das alle anderen in der Umgebung dann auch.

Gerade in höheren Gebieten und wenn man allein unterwegs ist, kann sich so ein Kampf aber auch in die Länge ziehen und etliche Fähigkeiten kosten, bis das gewünschte Ziel am Boden liegt. Und so kommt es nicht selten vor, dass sich andere Spieler im Umkreis tummeln und darauf geiern, dem Mob, den ihr gerade bekämpft, schnellstmöglich die Haut abzuziehen, sobald ihr ihn gelootet habt.

Dabei scheint es auch komplett egal zu sein, ob ihr sie selbst kürschnern wollt und dass ihr diejenigen gewesen seid, die den Gegner ins Jenseits befördert haben. Auf Reddit klagen daher etliche Kürschner ihr Leid und bitten um etwas mehr Verständnis und haben auch einen Lösungsvorschlag seitens Blizzard für dieses Problem parat.

So beschreibt mmeymi in seinem Thread genau so eine Situation, die mit über 2.600 Upvotes und 445 Kommentaren (Stand 29.11.2026, 13:00 Uhr) schon etliche erlebt haben dürften. Dabei habe er die beiden Spieler, die auf seine Ressourcen gegeiert haben, sogar auf ihr Verhalten hingewiesen und sich geweigert, den Gegner zu looten. Letztendlich sei der Mob despawnt, weil einer der Geier nicht aufgeben wollte.

Was wäre eine Lösung? In den Kommentaren finden sich etliche Spieler, die deshalb einen Timer von einigen Sekunden fordern, in denen diejenigen das Vorrecht aufs Kürschnern haben, die den Mob besiegt haben. Dieser sollte sich auch auf Mitglieder der eigenen Gruppe übertragen, sodass sich in Dungeons oder größeren Farming-Gruppen keine unnötigen Wartezeiten ergeben.

Erst dann sollte es anderen herumlaufenden Spielern möglich sein, die Leiche zu kürschnern. Denn wenn gruppenfremde Spieler sie gar nicht „abbauen“ könnten, wären viele Mobs auch verschwendet. Ein Timer von wenigen Sekunden nach dem Loot wäre also für alle Seiten eine praktische Lösung, die das Geiern wenigstens etwas unterbinden würde.

Wie seht ihr das? Fändet ihr einen Timer auch sinnvoll? Oder kümmert euch das Thema gar nicht, weil ihr keine Kürschner seid? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die Geierei betrifft allerdings nicht nur die Sammelberufe, auch bei anderen Ressourcen kennen etliche Spieler wenig Ehre. So kommt es nicht selten vor, dass ihr, um eine Kiste zu looten, erstmal die umstehenden Gegner besiegen müsst und andere euren Kampf ausnutzen: WoW Forever: So können andere eure Kisten nicht mehr klauen