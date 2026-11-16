Andere Spieler stehlen euch den Loot in WoW Forever? Mit einem kleinen Trick stört ihr sie dabei und bekommt selbst die Beute.

Das Szenario hat vermutlich schon jeder und jede mehrfach erlebt, egal ob auf dem PvP-Server oder der PvE-Variante: Mühselig kämpft man sich Stück für Stück durch ein Lager mehrere Feinde, bekämpft am Ende sogar drei gleichzeitig, um danach eine Schatzkiste zu öffnen.

Doch wie fast immer kommt ein opportunistischer, anderer Spieler vorbei und öffnet die Kiste, während man sich noch im Kampf befindet und ist bereits wieder verschwunden, bevor man selbst gerade so siegt.

Das nervt. Unter vielen Spielerinnen und Spielern gibt es daher ein Art Ehrenkodex, nicht die Ressourcen zu stehlen, die andere sich freikämpfen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, das Öffnen der Kisten abzubrechen.

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Ein Verband kann Leben retten – und euren Loot ebenso

Wie kann man Diebe am Stehlen hindern? Das Öffnen einer Kiste bricht sofort ab, sobald man sich im Kampf befindet. Während ihr noch am Kämpfen seid, will der „Dieb“ genau das ausnutzen. Die Lösung: Ihr zieht ihn ebenfalls in den Kampf. Das geht ganz leicht, indem ihr ihn ins Visier nehmt, euch neben ihn stellt und beginnt, ihn mit einem Verband (hergestellt aus dem Nebenberuf Erste Hilfe) zu heilen. Dadurch bricht das Öffnen der Kiste ab und der Dieb wird mit in den Kampf gezogen.

Danach habt ihr eine 50/50-Chance, denn ihr beide könnt die Kiste erst öffnen, wenn die Feinde besiegt sind. Das garantiert euch die Beute zwar noch nicht, sorgt aber zumindest dafür, dass der Störenfried warten muss und vielleicht auch noch gegen euch verliert.

Wie teuer ist das? Im Grunde kostet euch das nahezu nichts, nämlich schon ein mickriger Leinenstoffverband genügt, um den Dieb an seiner Aktion zu hindern und ihn ebenfalls in einen Kampf zu verwickeln. Das macht dann Kosten von wenigen Kupfer, vermutlich aber gar keine, da ihr ohnehin massig Leinenstoff während der ersten Stufen anhäufen werdet, die so zumindest noch einen Nutzen haben.

Cortyn meint: Ich muss sagen, dass das echt einer der Vorteile des RP-Servers ist. Dort laufen zwar auch ein paar Deppen herum (aber wo gibt es die nicht?), doch generell erschien mir das Verhalten in der Spielwelt deutlich harmonischer und freundlicher. Aber gut, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt und das Spiel hat mich nach und nach immer mehr mit Gleichgesinnten auf einen Layer gesteckt, während in den anderen Ebenen die Hölle tobte.

Habt ihr bisher schon Probleme mit Leuten gehabt, die euch Loot „klauen“, den ihr gerade freigekämpft habt? Oder seid ihr gar selbst die Person, die nur auf so eine Gelegenheit lauert, um ein paar leichte Silbermünzen zu verdienen? Dabei kann man auf der Maximalstufe mit einer wöchentlichen Quest ganz leicht Gold verdienen …