WoW Forever: Neue Quest gibt bis zu 100 Gold pro Woche

In World of Warcraft Forever braucht ihr Gold. Jede Woche gibt es eine Menge davon relativ leicht, dank einer dicken Quest.

Das Sammeln von Gold ist in World of Warcraft Forever ziemlich wichtig, wenn man sich die großen Belohnungen, wie etwa ein episches Reittier kaufen können will. Eigentlich ist die Aufgabe sehr mühselig, doch eine neue Quest wurde gefunden, die den Prozess verkürzen kann – denn es gibt bis zu 100 Gold als Belohnung für die Quest und das womöglich jede Woche.

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Was ist das für eine Quest? Die ersten Leute auf Level 60 haben bemerkt, dass man in Beutebucht im Schlingendorntal eine wöchentliche Quest annehmen kann. Bisher war diese Quest zweimal die exakt gleiche, nämlich „In Demand – Ancient Elven Curiosities“. Die Quest möchte, dass man in die drei Flügel des Dungeons „Düsterbruch“ aufbricht und dort verschiedene Relikte birgt.

Als Belohnung winkt am Ende ein Beutel, der verschiedene Items enthalten kann. Man bekommt nur eines der Gegenstände, doch alle haben einen richtig saftigen Verkaufspreis beim Händler:

Gold Nugget – 10 Gold

Huge Quartz Gem – 20 Gold

Silver Necklace – 40 Gold

Gold Ring – 100 Gold

Die Questbelohnung entspricht als einem Wert von 10 bis 100 Gold. Ein Nutzen über den Verkaufswert hinaus ist für die Items bisher nicht bekannt.

Viele Quest-Details sind noch unbekannt

Ist das Gold garantiert? Nein, nach aktuellem Stand gibt es noch ein paar unbekannte Variablen. Zum einen ist nicht bekannt, ob jede Woche die gleiche Quest mit derselben Goldbelohnung angeboten wird oder ob es eine zufällige Quest mit (womöglich) anderen Belohnungen gibt.

Außerdem kann es auch sein, dass die Quest „nur“ 20 Gold gibt, wenn man die schlechteste Belohnung ergattert. 20 Gold für eine Quest, für die man drei verschiedene Dungeons durchlaufen muss, ist ein ziemlicher Zeitaufwand und dann wirkt die Belohnung schon gar nicht mehr so groß. Denn in der Zeit könnte man auch viel effizienter auf andere Weise Gold farmen.

Cortyn meint: Ganz ehrlich, ist das die erste Sache in World of Warcraft Forever, bei der ich mir dachte: „Das hat es aber nun nicht gebraucht.“ Wöchentliche Aufgaben sind eher etwas, das man aus dem modernen World of Warcraft kennt und vor allem die Verknüpfung mit einer so signifikanten Goldbelohnungen sorgt doch eher dafür, dass sie von den meisten Spielerinnen und Spielern als Pflicht angesehen wird. Auch wird die Herausforderung, genug Geld für ein episches Reittier zu sammeln, dadurch deutlich trivialer.

Ich bin der feste Überzeugung, dass so eine Art von Quest dem Spiel ein interessantes und anspruchsvolles Ziel raubt und gleichzeitig den „Zwang“ erschafft, doch jede Woche diese Quest abhaken zu wollen. Aber wer weiß: Vielleicht ist die Quest nur eine Ausnahme und es ist zufällig, welche Quest und Belohnung pro Woche angeboten wird. Das wäre wünschenswert.

Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass es eine Quest mit so dicker Goldbelohnung gibt, die dann auch noch wiederholbar ist? Oder sollten solche Quests lieber aus WoW Forever verbannt werden, um dem Spiel nicht unnötigerweise lohnenswerte Ziele zu rauben?

Falls ihr auf Stufe 40 nicht genug Gold für euer Reittier habt, mit einem leichten Trick könnt ihr das Gold in nur 5 Stunden sammeln.