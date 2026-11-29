Zum zukünftigen Start von GTA 6 Online wollen wir von euch wissen: Wie viel wollt ihr aus Los Santos mitnehmen, wenn es in die neue Welt des Multiplayers geht? Teilt uns eure Meinung in dieser Umfrage auf MeinMMO mit.

Wenn der Online-Multiplayer für GTA 6 erscheint, wird die bisherige Online-Community von Grand Theft Auto mit einem neuen Spielplatz versorgt. Wie dieser aussehen mag und wie der Start für langjährige Spieler aussehen wird, ist bisher noch nicht bekannt – doch wie sähe die ideale Migration von einem Online-Multiplayer zu seinem Nachfolger aus?

Wir wollen von euch wissen, wie ihr euch den Übergang von GTA 5 Online zu GTA 6 Online vorstellt oder wie ihr ihn euch wünschen würdet. Möchtet ihr lieber einen frischen Neuanfang? Oder doch lieber auf eure hart erspielten Lieblingsinhalte zurückgreifen können?

Ihr habt eine Stimme, die ihr verteilen könnt:

Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

Wir wollen wissen, was euch beim neuen Online-Modus wichtig ist

Lasst uns gern in den Kommentaren wissen, was euch bei den Gedanken rund um einen neuen Online-Multiplayer in Grand Theft Auto bewegt. Geht es euch bei eurer Entscheidung eher darum, eure hart erarbeiteten Vorteile zu behalten? Oder wollt ihr euch auch einfach nicht von eurem Charakter verabschieden?

Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen!

Mehr zum Online-Modus von GTA 6, was zum Release bereits bekannt ist, wie dieser sich vom bisherigen Multiplayer unterscheidet und was aus ihm wird, wenn die Community nach Vice City zieht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: GTA 6 Online: Release, Preis, Crossplay und mehr – Alles, was ihr zum Multiplayer-Modus wissen solltet