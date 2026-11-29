Warhammer 40.000 ist bekannt für seinen absurden Maßstab und insbesondere das Imperium wirkt auf uns Menschen heute absolut verschwenderisch. Vor allem für die „Space-Elfen“ dürfte das, was das Imperium da so veranstaltet, voll und ganz unverständlich sein.

Aeldari sind eine Spezies, die die Welt von Warhammer 40.000 viele Millionen Jahre lang beherrscht hat. Unter allen Xenos schließt das Imperium mit ihnen am ehesten Bündnisse, auch wenn dauerhafter Frieden niemals eine Option ist.

Im Rollenspiel Rogue Trader ist es sogar möglich, eine Art Beziehung mit einer Aeldari einzugehen, die aber über eine platonische Freundschaft nicht hinausgehen kann. Wir Menschen sind für sie einfach zu abscheulich.

Mit dem Nachfolger, Dark Heresy, das am 28. Januar 2027 erscheinen wird, kommt wieder eine breite Riege an Gefolgsleuten ins Spiel – darunter ein Aeldari. Ich konnte den Entwicklern einige Fragen stellen und im ersten Teil schon erfahren, wie man eigentlich zum Inquisitor wird.

Jetzt habe ich Antworten von Executive Producer Anatoly Shestov und Lead Narrative Designerin Olga Kellner zur Lore und den Hintergründen der Aeldari bekommen und dazu, wie die Kultur dieser Xenos funktioniert.

Hinweis: Dieses Wissen wird als ketzerisch eingestuft. Belege für eine entsprechende Befugnis sind unter dieser Data Slate einzureichen. Solltet Ihr keine Befugnis vom Ordo Xenos besitzen, Euch dieses Wissen anzueignen, wird sich der nächste Inquisitor zu gegebener Zeit bei Euch melden.

Video starten Warhammer 40.000: Dark Heresy zeigt sein Release-Datum und lässt die grausamen Night Lords sprechen

„Die Galaxis nach dem Großen Riss ist ein ganz anderer Ort als die Galaxis davor“

MeinMMO: Die Aeldari beherrschten die Galaxis Millionen von Jahren lang, bis sie zu hedonistisch wurden. Wie viel von dieser Hintergrundgeschichte werdet ihr in Dark Heresy erzählen, oder welche kleinen Details möchtet ihr hier und jetzt teilen?

Anatoly Shestov: Wir werden einige erhabene Aspekte der Aeldari berühren. Einer der Begleiter wird seine Perspektiven sowohl auf das Imperium als auch auf die gesamte Welt aus der Sicht eines Korsaren teilen. Aber das ist alles, was ich ohne Spoiler sagen kann.

MeinMMO: Einer unserer Begleiter in Dark Heresy, Laarthyr, ist ein Aeldari und noch dazu ein besonderer. Was genau macht ein Way Seeker?

Olga Kellner: Way Seeker sind in gewisser Weise das Gegenstück der Korsaren zu den Navigatoren des Imperiums – sie kartografieren die Routen für die Schiffe der Korsaren durch das Netz der Tausend Tore. Ihre psionischen Kräfte ermöglichen es ihnen, ihre Verbündeten zu ihren Zielen zu führen und sie in Schlachten zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Spezialisierung des Way Seekers ist seine Fähigkeit, die Seelen der gefallenen Aeldari zu ihren Seelensteinen zu geleiten, um sie vor Slaaneshs Schlund zu retten.

MeinMMO: Laarthyr war, soweit ich weiß, ursprünglich ein Weltenschiff-Aeldari. Was bedeutet das für seine Persönlichkeit und seinen Hintergrund im Vergleich zu einem Exoditen?

Olga Kellner: Laarthyr wechselte davon, dem strengen Pfad zu folgen (eigentlich zwei Pfaden, denen er nacheinander folgte), hin zu einem der individualistischen Korsaren, die auf der Suche nach Freiheit und Beute durch die Galaxis streifen.

Es gibt jedoch einen Haken: Die Galaxis nach dem Großen Riss ist ein ganz anderer Ort als die Galaxis davor, und selbst die piratischen, raumfahrenden Korsaren werden durch das Auseinanderbrechen des Realraums stark bedrängt. Laarthyr ist diszipliniert und fokussiert wie ein Weltenschiff-Bewohner, doch er war von der Selbstgefälligkeit seines Weltenschiffs und dessen starrer spiritueller Gesetzestreue frustriert genug, um sich abzuwenden und einer Korsarenflotte beizutreten, um in schwierigen Zeiten seine Hilfe anzubieten.

Außerdem ist Laarthyr dem Hedonismus im Kampf nicht so abgeneigt, wie es sein distanziertes Auftreten scheinbar vermuten lässt – man kann an einigen seiner Kampfschreie und bestimmten Reaktionen erkennen, dass er den Nervenkitzel des Kampfes und die blutigen Früchte seiner Kampfkunst genießt.

Yrliet (links) ist eine Vertreterin der Aeldari, während Marazhai (rechts) zu den Drukhari gehört.

Aeldari „schätzen jeden Funken“ des Lebens

MeinMMO: Laarthyr hat schließlich mit der Tradition gebrochen, um ein Korsar zu werden, was bedeutet, dass er gewissermaßen „vom Pfad abgekommen“ ist. Was bedeutet das für seinen Status innerhalb der Gesellschaft der Aeldari und im Gefolge des Inquisitors?

Olga Kellner: Für seinen Status im Gefolge des Inquisitors bedeutet es nichts – er ist schlicht eine verhasste Xenos-Abscheulichkeit, die nur von radikal gesinnten Inquisitoren toleriert wird. Innerhalb der Aeldari-Gesellschaft wird er als Abtrünniger angesehen, von einigen der reaktionäreren Mitglieder seines Weltenschiffs vielleicht sogar als regelrechter Verräter. Das bedeutet nicht, dass er nicht zurückkehren kann – viele Aeldari weichen von ihren Pfaden ab, um als Korsaren durch die Galaxis zu reisen, und erleben einen Perspektivwechsel, der dazu führt, dass sie schließlich auf ihre Weltenschiffe zurückkehren.

MeinMMO: Wie schafft er es, nicht zu einem Drukhari zu werden oder von Slaanesh verschlungen zu werden?

Olga Kellner: Korsaren behalten die Art und Weise bei, wie sie ihre Seelen aus ihrem früheren Leben geschützt haben: Weltenschiff-Aeldari behalten ihre seelengebundenen Seelensteine, während Drukhari sich weiterhin auf das Leid anderer stützen. Laarthyr, als ein Aeldari, der vom Weltenschiff stammt, trägt seinen Seelenstein auf seiner Brust.

MeinMMO: Was ist eine Information, von der du denkst, dass jeder sie über die Aeldari im Allgemeinen oder über Leute wie Laarthyr im Besonderen wissen sollte?

Olga Kellner: Was das einzigartigste Merkmal der Aeldari angeht, das jeder wissen sollte, glaube ich, dass es die Tatsache ist, wie sehr sich die Sichtweise der Aeldari auf den Wert des Lebens ihrer Artgenossen von der der Menschen unterscheidet. Während das Imperium durch unermessliche Opfer menschlichen Lebens überlebt, schätzen die Aeldari jeden Funken davon in ihrer Mitte – insbesondere unter Berücksichtigung ihrer gesteigerten Emotionen und der tragischen Tatsache des drohenden Aussterbens ihrer eigenen Spezies.

MeinMMO: Eine Sache noch: Was ist deine Lieblingsfraktion und Lieblingsminiatur in Warhammer (über alle Systeme hinweg) und warum?

Anatoly Shestov: Meine Lieblingsfraktion sind die Chaos Space Marines, insbesondere die Alpha Legion. Vielschichtige, bösartige Intrigen im aufrichtigen Dienst dessen, was ich gerne für das höhere Wohl halte, ist eines meiner liebsten Tropen. Bei der Miniatur würde ich Janus Draik wählen – er verkörpert alles, was ich an Warhammer liebe, auf die eleganteste Weise.

MeinMMO: Vielen Dank!

Dass überhaupt ein Xenos wie Laarthyr unter Menschen geduldet wird, ist einzig und allein dem Sonderstatus des Inquisitors in Dark Heresy geschuldet und in einigen Situationen kann das sogar zum Problem werden. Inquisitoren können sich ihre Gehilfen aber fast frei auswählen – darunter befindet sich hier etwa auch ein Ogryn: Vergesst Space Marines: Es gibt Menschen in Warhammer 40.000, die noch größer sind – Und loyaler