Ein einziger Gott schützt gerade noch die Space-Elfen von Warhammer 40.000 vor dem bösen Chaos, indem er ein riesiger Troll ist

Die Götter des Chaos sind das bekannteste Pantheon aus Warhammer 40.000, aber einige der Völker haben ihre eigenen Gottheiten – auch wenn viele davon schon tot sind. Mindestens ein Gott der elfenhaften Aeldari ist aber noch am Leben und kümmert sich um seine Schäfchen. Mehr oder weniger…

Das Chaos ist eine stetige Gefahr für so ziemlich alle Lebewesen in der Galaxie, weil es versucht, alles und jeden zu verderben. Viele schließen sich den vier Chaos-Göttern freiwillig an, andere werden langsam verderbt oder schlicht ausgelöscht.

Eine Spezies hat es jedoch besonders schwierig mit dem Chaos: die Aeldari, ein ehemals mächtiges, elfenartiges Volk, das einst die Galaxie beherrscht hat. Über die Jahrtausende wurden die Aeldari aber irgendwann übermütig – und zu gierig.

Auf der Suche nach immer größeren Exzessen haben sie nicht mehr vor Folter, Qualen und dergleichen zurückgeschreckt. Ihre stetig wachsende Vergnügungssucht hat schließlich dazu beigetragen, dass Slaanesh geboren wurde, der Chaos-Gott der Versuchung und der Obsession.

In der riesigen Katastrophe hat Slaanesh nicht nur fast alle Aeldari ausgelöscht und ihre Seelen auf ewig verdammt, sondern auch die meisten Aeldari-Götter ausgelöscht. Nur einer ist heute noch ziemlich aktiv.

Der Troll-Gott der Aeldari: Cegorach

Cegorach ist unter vielen Namen bekannt: der lachende Gott, der Große Harlekin, der Große Narr oder der Erste Narr. Er ist ein „Trickster“-Gott, heißt, er ist bekannt für Spott, (teilweise sehr makabre) Streiche und dafür, nichts wirklich ernst zu nehmen. Er ist aber auch der Gott des Schauspiels und der Aufführungen.

Genau das ist auch seine Gabe an die Aeldari: Ironie und Humor. Damit soll es zumindest ein paar wenigen aus dem edlen Volk möglich sein, der Falle der stetig wachsenden Hybris zu entkommen und nicht Slaanesh zu verfallen.

Der Legende nach hat er Slaaneshs Geburt nur überlebt, weil er genau durch dieses Verhalten eine gewisse Distanz zu dem Gefühl von Exzess hatte, das die Aeldari ins Verderben geführt hat. Er hat sich angeblich hinter dem Kriegsgott Khaine versteckt, während dieser gegen Slaanesh gekämpft hat.

Um den Chaos-Göttern zu entkommen, versteckt sich Cegorach im Netz der Tausend Wege, einer Art verzweigter Taschendimension – wo auch Comorragh liegt, die letzte Bastion der Drukhari, die heute noch dem Exzess frönen.

Die Auserwählten Cegorachs leben gefährlich

Die Aeldari, die Cegorachs Lehren folgen, nennen sich Harlekine und sind… ziemlich genau das: gewitzte Clowns und Schauspieler. Ursprünglich haben sie Stücke und Tänze aufgeführt, die an das erinnern sollten, was Aeldari in ihrem Exzess vergessen haben.

Da den Harlekinen dabei jedoch viel Hass entgegengeschlagen ist, mussten sie sich im Kämpfen üben und zählen heute zu den besten Kämpfern der Galaxie. Eine Besonderheit bei ihnen ist, dass sie keine Seelensteine tragen.

Normalerweise schützen sich Aledari mit diesen besonderen Steinen, die nach dem Tod ihre Seele einfangen sollen, damit Slaanesh sie nicht bekommt. Harlekine vertrauen auf Cegorach und darauf, dass der Gott sie nach ihrem Tod aufnimmt.

Noch gefährlicher leben die Solitaires, besondere Harlekine, die selbst unter ihresgleichen abgeschieden leben. Ein Solitaire kann die „Rolle“ des Slaanesh spielen, ist ein noch besserer Kämpfer und resistent gegen psychische Angriffe. Aber: er verspricht seine Seele Slaanesh und baut darauf, dass Cegorach sie im Tod durch eine Art Glücksspiel oder eine List vom Chaos-Gott zurückbekommt, um endloser Folter zu entgehen.

Einer der letzten Beschützer der Aeldari – noch

Cegorach ist der letzte, offiziell noch tatsächlich lebende Gott der Aeldari, aber nicht der letzte aus dem Pantheon. Isha, die Göttin der Fruchtbarkeit und der Ernte, ist angeblich die Gefangene von Nurgle, der an ihr seine Seuchen testet – da sie nicht sterben kann.

Kaela Mensha Khaine ist nach dem Kampf gegen Slaanesh in viele Einzelteile zerbrochen, seine Avatare. Technisch gesehen ist er also noch am Leben, aber nicht mehr… ganz.

Einige Aeldari, die sich Ynnari nennen, setzen jedoch gerade alles daran, einen neuen Gott zu erwecken: Ynnead, den Totengott. Sie glauben, dass sie Ynnead mit genügend psychischer Macht „erschaffen“ können und hoffen, dass er Slaanesh dauerhaft vernichten kann.

Bisher ist es nicht gelungen, Ynnead vollständig zu erwecken, aber er beginnt, langsam zu erwachen.