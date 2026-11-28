Fortnite beendet am 5. Dezember das siebte Kapitel mit dem Event
Out of Time und wer pünktlich einloggt, kann sich kostenlosen Loot sichern sowie eine Musik-Performance ansehen.
Wie beendet Fortnite Kapitel 7? Das Ende von Kapitel 7 wird am 5. Dezember ab 20 Uhr eingeläutet. Der Pre-Einlass startet um 19:20 Uhr. Während dem Event sollen alle
Von Epic-Playlists deaktiviert werden, laufende Matches sollten entsprechend um 19:20 Uhr beendet sein. Dem Event kann über das
Entdecken-Menü via der
Playlist Out of Time beigetreten werden.
Der Event selbst umfasst eine Musik-Performance, in deren Rahmen dann die Identität des maskierten Captain X enthüllt werden soll. Seinen ersten Auftritt hatte er in der aktuellen Treasure-Hunters-Mini-Season, die am 1. November gestartet ist. Wer hinter der Maske steckt, ist bislang nicht bekannt.
Vor dem Pre-Einlass soll es auch noch einmal Schatzstunden für extra Loot geben. Wer aber zum Event eingeloggt ist, bekommt eine ganze Menge kostenlosen Loot inklusive Gold-Skins. Zum Trailer auf YouTube geht es hier.
Was kann alles abgegriffen werden? Wer während des Abschluss-Events ein paar Bedingungen erfüllt, kann sich einiges an gratis Inhalten sichern:
- Im Spiel eingeloggt sein (PC, Konsole, Mobile) am 05.12.2026 zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr
- Goldener Community-Schirm
- Lackierung „Goldsträhne“
- Rücken-Accessoire „Hopes Rucksack“
- Teilnahme am Live-Event am 05.12.2026 ab 19:20 Uhr; Wählt im
Entdecken-Menü die
Playlist Out of Time
- 1 zufälliges goldenes Kapitänsoutfit
- (das man noch nicht besitzt: A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Käpt’n Hatsune Miku, Kasane Teto oder Captain X)
- Ladebildschirm „Out of Time“
- 1 zufälliges goldenes Kapitänsoutfit
- Via Twitch Fortnite einem Streamer anschauen, zwischen dem 05.12.2026 ab 15 Uhr bis 07.12.2026 um 15 Uhr; Vergesst nicht euren Epic-Account mit Twitch für die Drops zu verknüpfen!
- Outfit „Jones (Gold)“
Werdet ihr euch selbst den Out-of-Time-Event ansehen? Schreibt uns eure Pläne zum Loot-Abgreifen doch gerne einmal in die Kommentare. Ein bekannter Sitcom-Darsteller wird vermutlich nicht selbst am Start sein, weil er mit der Community Beef hat: Turk aus Scrubs wurde zum Feind vieler Fortnite-Fans: „Sie halten sich nicht zurück“
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