Fortnite beendet am 5. Dezember das siebte Kapitel mit dem Event Out of Time und wer pünktlich einloggt, kann sich kostenlosen Loot sichern sowie eine Musik-Performance ansehen.

Wie beendet Fortnite Kapitel 7? Das Ende von Kapitel 7 wird am 5. Dezember ab 20 Uhr eingeläutet. Der Pre-Einlass startet um 19:20 Uhr. Während dem Event sollen alle Von Epic -Playlists deaktiviert werden, laufende Matches sollten entsprechend um 19:20 Uhr beendet sein. Dem Event kann über das Entdecken -Menü via der Playlist Out of Time beigetreten werden.

Der Event selbst umfasst eine Musik-Performance, in deren Rahmen dann die Identität des maskierten Captain X enthüllt werden soll. Seinen ersten Auftritt hatte er in der aktuellen Treasure-Hunters-Mini-Season, die am 1. November gestartet ist. Wer hinter der Maske steckt, ist bislang nicht bekannt.

Vor dem Pre-Einlass soll es auch noch einmal Schatzstunden für extra Loot geben. Wer aber zum Event eingeloggt ist, bekommt eine ganze Menge kostenlosen Loot inklusive Gold-Skins. Zum Trailer auf YouTube geht es hier.

Video starten Fortnite zeigt einen kurzen Einblick von Chapter 7 Season 3: Runners Autoplay

Was kann alles abgegriffen werden? Wer während des Abschluss-Events ein paar Bedingungen erfüllt, kann sich einiges an gratis Inhalten sichern:

Im Spiel eingeloggt sein (PC, Konsole, Mobile) am 05.12.2026 zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr Goldener Community-Schirm Lackierung „ Goldsträhne “ Rücken-Accessoire „ Hopes Rucksack “

(PC, Konsole, Mobile) am 05.12.2026 zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr Teilnahme am Live-Event am 05.12.2026 ab 19:20 Uhr; Wählt im Entdecken -Menü die Playlist Out of Time 1 zufälliges goldenes Kapitänsoutfit (das man noch nicht besitzt: A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Käpt’n Hatsune Miku, Kasane Teto oder Captain X) Ladebildschirm „Out of Time“

am 05.12.2026 ab 19:20 Uhr; Wählt im -Menü die Via Twitch Fortnite einem Streamer anschauen, zwischen dem 05.12.2026 ab 15 Uhr bis 07.12.2026 um 15 Uhr; Vergesst nicht euren Epic-Account mit Twitch für die Drops zu verknüpfen! Outfit „ Jones (Gold)“

einem Streamer anschauen, zwischen dem 05.12.2026 ab 15 Uhr bis 07.12.2026 um 15 Uhr; Vergesst nicht euren Epic-Account mit Twitch für die Drops zu verknüpfen!

Werdet ihr euch selbst den Out-of-Time-Event ansehen? Schreibt uns eure Pläne zum Loot-Abgreifen doch gerne einmal in die Kommentare. Ein bekannter Sitcom-Darsteller wird vermutlich nicht selbst am Start sein, weil er mit der Community Beef hat: Turk aus Scrubs wurde zum Feind vieler Fortnite-Fans: „Sie halten sich nicht zurück“