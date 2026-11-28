Blizzard wollte in einer Umfrage wissen, welche neuen Klassen sich Spieler für World of Warcraft: Forever wünschen. Diese Frage stellen wir jetzt auch der MeinMMO-Community.

Wie funktioniert dieses Voting? In diesem Voting könnt ihr für eine Klasse abstimmen, die ihr gerne für WoW Forever sehen wolltet. Die Antworten basieren auf der Umfrage von Blizzard, die leider nur einem kleinen Teil der Spielerschaft zugänglich war.

Deshalb wollen wir von unserer Community wissen, welche Klasse sie gerne spielen würden. Ihr könnt aus allen genannten Klassen nur für eine voten, also wählt mit Bedacht. Wir lassen das Voting eine Woche laufen. Zum nächsten Wochenende hin erfolgt die Auswertung. Bis dahin habt ihr Zeit, für eure liebste neue Klasse für WoW Forever abzustimmen.

Video starten WoW Forever: So bekommt ihr ein Huhn als Haustier Autoplay

Welche Klassen wurden berücksichtigt? Wir haben als Antwortmöglichkeiten genau die Klassen gewählt, die auch Blizzard in seiner Umfrage hatte. Es besteht eine gute Chance, dass wir eine davon irgendwann in WoW Forever sehen, da Blizzard große Community-Wünsche immer wieder aufgreift – wenn auch mit zeitlicher Verzögerung wie beim Housing.

Mit dabei sind langjährige Wünsche der Spieler oder aber Klassen, die für WoW Forever vielleicht unpassend wären – schließlich gab es die San’layn erst mit Wrath of the Lich King, das für Forever keine Rolle spielt.

Demnach könnt ihr aus 11 Klassen euren Favoriten wählen.

Falls ihr noch weitere Anmerkungen zu eurer Stimme habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dort könnt ihr auch noch einmal genauer aufdröseln, was die Klassen für euch mitbringen müssen, um spaßig zu sein.

In der Vergangenheit wollten wir von euch wissen, welche Klasse für euch in WoW Forever die beste ist. Daraus haben wir eine Tier List abgeleitet, die von der MeinMMO-Community bestimmt wurde. Alle Ergebnisse findet ihr im folgenden Artikel: WoW Forever: Ihr habt über die besten Klassen entschieden und nur eine schafft es ins S-Tier