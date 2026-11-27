Nicht alle Profis in League of Legends können für immer ihrem Beruf nachgehen. Ein Midlaner spielte für eines der bekanntesten westlichen Teams, doch jetzt macht er das komplette Gegenteil und kloppt sich im echten Leben.

Um wen geht es? Ji Cha Hyeun-min stammt aus Chile und war ein professioneller Midlaner mit dem Namen Takeover. Seine Karriere begann 2019 im Team Valorous und seinen Karrierehöhepunkt hatte er 2022 als Midlaner bei Team SoloMid, besser bekannt als TSM.

Lange Zeit war TSM eines der bekanntesten Teams aus den USA und wurde vom Forbes Magazine 2022 zum wertvollsten E-Sport-Team der Welt gewählt, mit einem Wert von 540 Millionen US-Dollar. Für das Team gab es kein gutes Ende.

Im Dezember 2022 wechselte Takeover dann zum lateinamerikanischen Team Estral Esports. 2023 gab er dann sein Karriereende bekannt. Auf x.com hat er seine neueste Leidenschaft bekanntgegeben und die findet in einem Boxring statt.

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Von der Kluft in den Ring

Was macht Takeover heute? Am 15. November veröffentlichte Takeover auf seinem X-Account ein Update zu seinem Leben. Er erzählt, dass er seit seinem Karriereende nach Thailand gezogen und jetzt ein professioneller Muay-Thai-Kämpfer geworden ist. Der 23-Jährige hatte bisher 7 Profi-Kämpfe und möchte Weltmeister werden.

Im Post hat er auch das Video eines Kampfes gezeigt. Dort erfährt man auch seinen Kämpfer-Namen: John Cena. Somit hat er sich den Künstlernamen des legendären Wrestlers geschnappt, der auch in Serien wie Peacemaker mitspielt.

Der Post erschien über 2 Jahre nach seinem letzten Lebenszeichen auf der Plattform. LoL scheint er aber nicht gänzlich aufgegeben zu haben. Am 15. November postete er auf x.com, dass er andere im Spiel auch für Geld coachen kann. Laut eigener Aussage erreichte er dieses Jahr Grandmaster auf dem koreanischen Server.

Wie reagiert die Community auf seine neue Berufung? Die Kampfsport-Karriere von Takeover wird auch auf Reddit diskutiert. Unter dem Thread von Basic-Spirit1750 mit dem Namen Die verrückteste Sidequest, die ich jemals gesehen habe amüsieren sich E-Sports-Fans über diese Entwicklung.

Free-action-9602 (Reddit) fragt amüsiert, ob er Lee Sin maint. Das ist ein Jungle-Champion, der ein Kampfkünstler ist und sogar einen Muay-Thai-Skin hat. Alchion (Reddit) sieht dank der Story, wie hart TSM gefallen ist.

Was sagt ihr zu seinem Karriere-Schritt? Welche Skills kann man für Profi-Kämpfe aus dem Spiel mitnehmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. In der nächsten Season müsst ihr auch kämpfen, denn Riot degradiert jeden Spieler: LoL schickt Profis zurück in Eisen, lässt jeden Spieler nochmal von vorne anfangen