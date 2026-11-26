Der Twitch-Streamer Pascal „MrMoregame“ Rothkegel spielt eine große Bandbreite verschiedener Games, zu denen GTA 6 derzeit nicht dazu gehört. Und als er realisiert, welchem Online-Gemecker er deswegen entkommt, wird er in seiner Entscheidung bestärkt.

Was sagt MrMoregame zu den Vorwürfen, die GTA 6 auf Social Media abbekommt? Während der Streamer sich während eines Streams in Dice Hoarder befand, um entspannt Würfel zu sortieren, kam im Chat das Thema GTA 6 auf. Es wurden die Beschwerden mancher Gamer erwähnt, Rockstars neuestes Spiel sei „zu woke“.

Was ist an den Vorwürfen dran? Der Diskurs zusammengefasst: Während GTA 6 im PlayStation-Store von ca. 368.000 Käufern und tatsächlichen Spielern 4,79 von 5 möglichen Sternen erhält, beschwert sich eine kleinere, aber dafür laute Gruppe von Gamern, dass das Spiel zu woke sei. Das begründen sie unter anderem damit, dass das Spiel zu feministisch geworden sei, weil man Lucia Gefallen tun kann, als Mann Dinge im Haushalt übernehmen und generell respektvoll mit Frauen umgehen kann. Für diese empörte Gruppe habe Rockstar mit diesem Ansatz seine ehemalige Zielgruppe vergrault und stattdessen ein Spiel veröffentlicht, das bei ihnen – wie in öffentlichen Clips zu sehen – für Wutanfälle sorgt. Ob Rockstar damit alte Spieler vergrault hat, bleibt jedoch bei einer Aussage und keiner Tatsache. Und der Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar, den GTA 6 laut einer Pressemitteilung von Take-Two bereits am ersten Tag generieren konnte, spricht für sich.

MrMoregame scheint die komplette Thematik nicht mitbekommen zu haben, wie man anhand seiner Reaktion in einem Clip auf seinem Instagram erkennen kann: „Seit wann ist das Spiel zu woke? Hab ich was verpasst? GTA zu woke?“

Für einen Moment scheint das Gefühl in ihm aufzukommen, dass er sich wohl mit dem Thema auseinandersetzen müsse. Doch dann realisert er, dass er kein NPC, sondern ein Mensch mit Entscheidungsfreiheit ist, und den Streamer eine Welle mit Euphorie erwischt.

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Streamer will lieber Würfel sortieren als sich mit Online-Gemecker zu beschäftigen

Wie begründet der Streamer, dass er sich mit dem Thema nicht beschäftigt? Die knappe Antwort: Weil er schlichtweg nicht muss. Und das wird ihm während seines Streams selbst klar:

„Eigentlich … Nein, ich muss mich damit nicht beschäftigen! Ich beschäftige mich nicht damit, warum Leute über GTA oder so meckern oder wieder unzufrieden sind, weil irgendwas ‚zu woke‘ ist. Ich sortiere Würfel und hab Spaß! Muss ich nicht.“

Unter seinem Post betont er diese Meinung mit den Worten: „Ich bin … FREI!! ICH BIN FREI!! DER MATRIX ENTKOMMEN!”

Was sagt seine Community dazu? In den Kommentaren seines Instagram-Posts wird schnell klar, dass die Community seine Einstellung zu dem Thema und die authentische Art, genau das zu feiern, respektiert. So stehen die Leute zu MrMoregames „Free Will Maxxing“, wie es alex_der_typ nennt:

„Bro ist kurz zu Nietzsches Übermensch geworden wtf“, schreibt neckepenn.

„Die beste Antwort auf Hass ist immer noch einfach Spaß haben im Leben“, findet kylo.benni.

„Wie ein weiser Mensch aus einer Straßenumfrage einst meinte: ‚Schade für sie‘“, erinnert sich gurke_auf_lsd.

Wie steht ihr zu dem Online-Diskurs, der gerade herrscht? Habt ihr dazu eine Meinung? Oder habt ihr nicht den Nerv dazu, euch damit zu beschäftigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

MrMoregame ist bereits seit 12 Jahren auf Twitch aktiv und blickte zum Anlass des Jubiläums auf seine Streaming-Karriere zurück. Dabei ist er keineswegs kritisch, sondern überrascht mit Bescheidenheit und Dankbarkeit: MrMoregame zieht nüchternes Fazit nach 12 Jahren auf Twitch: „Der, den man auf den 2. oder 3. Bildschirm packt“