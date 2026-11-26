Als ich in den 90ern ungefähr zehn Jahre alt war, gab es für mich kaum etwas Größeres als “HeroQuest”. Ich habe dieses Spiel damals extrem intensiv gezockt und geliebt. Und ohne zu übertreiben, kann ich sagen, dass es mitunter einer der Hauptgründe war, der mich zum Fantasy- und Rollenspiel-Fan gemacht und meinen weiteren Lebensweg nachhaltig beeinflusst hat.

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Diese geniale Sword-and-Sorcery-Optik im Stil von Conan der Barbar kombiniert mit dem simplen, aber wirklich sehr spaßigen Gameplay hat mich damals einfach sofort gepackt. Meine Freunde und ich haben das Spiel jahrelang gespielt, selbst als die schon vielfach zerbrochenen und wieder zusammengeklebten Figuren irgendwann nur noch traurige Jammergestalten waren.

Die Neuauflage von “HeroQuest” bringt den legendären Dungeon-Crawler aus den 90ern zurück auf den Spieltisch.

Umso mehr freut es mich, dass es nicht nur eine rundum erneuerte Neuauflage von Hero Quest gibt. Vielmehr feier’ ich, dass dieses Jahrhundert-Brettspiel am Black Friday bei Amazon so günstig gibt, wie noch nie dieses Jahr! Denn ein Spiel mit solchem Inhalt kostet an sich eine Stange Geld, aber wer jetzt nicht zuschlägt, der hat einfach keine Liebe für Fantasy-Dungeon-Crawler!

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Aber warum ist Hero Quest so geil? Erstmal ist es der Urahn vieler heute beliebten Spiele. Denn ohne “HeroQuest” (das ursprünglich 1989 erschien) würden viele moderne Brettspiel-Giganten wie Gloomhaven oder Nemesis heute wohl gar nicht existieren.

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Das Spielprinzip ist dabei zeitlos genial: Eine Gruppe aus Barbar, Zwerg, Elfe und Magier kämpft sich durch verwinkelte Dungeons, um einen finsteren Hexenmeister aufzuhalten. Der war damals ein weiterer Mitspieler, der als Spielleiter die Monster steuert und den Dungeon Raum für Raum aufbaut.

Mit der Neuauflage von 2021 kehrte der Klassiker mit ein paar extrem sinnvollen Komfort-Anpassungen zurück und begeistert seitdem wieder unzählige Spieler, darunter auch wieder mich und meinen kleinen Sohn. So sind die damals furchtbar fragilen Plastikfiguren heute deutlich detaillierter und nicht mehr so starr. Es bricht also nicht gleich wieder die Sense vom Skelett ab!

Als Barbar, Zwerg, Elfe und Magier stellt ihr euch den Monstern des Hexenmeisters, während der Dungeon Stück für Stück entdeckt wird.

Noch genialer finde ich allerdings, dass in der Neuauflage nicht mehr ein Spieler die Spielleitung übernehmen MUSS und damit – wie ich damals – Gefahr läuft, schon in jungen Jahren der “Dauer-DM” zu werden. Denn eine praktische Companion-App inklusive Sprachausgabe übernimmt den leidigen Job des Dungeon Masters, deckt Räume auf, handelt Fallen sowie Schätze ab und würfelt für die Monster.

Dazu kommt eine liebevoll modernisierte Aufmachung, welche das Artwork und Design des Spiels überarbeitet, ohne den Sword-and-Sorcery-Charme zu stören.

Am Black Friday hat Amazon übrigens nicht nur das große Basisspiel stark reduziert, sondern auch zahlreiche Erweiterungen sowie die kompaktere Einsteiger-Box im Angebot:

“HeroQuest Basisspiel”: Die große Komplett-Box mit detaillierten Miniaturen und Möbeln.

Die große Komplett-Box mit detaillierten Miniaturen und Möbeln. “HeroQuest: Der Aufbruch”: Eine günstigere Einstiegs-Version für weniger als die Hälfte des Preises. Das gibt’s mit den gleichen vier Helden, einer eigenen Story und platzsparenden Pappaufstellern für die Monster statt Plastik-Miniaturen. Die Helden und der hier einzigartige “Drache” als Boss sind aber wieder echte Figuren.

Eine günstigere Einstiegs-Version für weniger als die Hälfte des Preises. Das gibt’s mit den gleichen vier Helden, einer eigenen Story und platzsparenden Pappaufstellern für die Monster statt Plastik-Miniaturen. Die Helden und der hier einzigartige “Drache” als Boss sind aber wieder echte Figuren. Reduzierte Erweiterungen: Auch Nachschub-Boxen wie “Die Krypta der ewigen Finsternis“, “Die Spiegelmagierin“, “Telors Prophezeiung” und “Morcars Magier” sind aktuell im Sale. Fun Fact: Mittlerweile gibt’s wirklich alle Erweiterungen aus den 90ern als (zum Teil erweiterte) Neuauflage, diejenigen, die es damals nur in den USA gabt. Wir können uns also demnächst auf komplett neues Material freuen!

Wenn ihr schon immer mal in diesen Meilenstein der Rollenspiel-Geschichte eintauchen wolltet, ein besonderes Geschenk für einen (angehenden) Fantasy-Nerd sucht oder eure bestehende Sammlung wirklich günstig erweitern möchtet, ist jetzt der ideale Zeitpunkt zum Zuschlagen gekommen!

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