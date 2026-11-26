Ein Spieler von Dungeons & Dragons wollte seine alten Bücher zu dem Tabletop verkaufen, hat sich jedoch nicht genug mit ihnen auseinandergesetzt, um einen fairen Deal zu erzielen. Zum Glück stieß er auf die richtige Person, die nicht nur zu einem Freund, sondern zu seinem Dungeon Master wurde.

Wie stieß der Verkäufer auf seinen Dungeon Master? Ein Nutzer, dessen Namen in dem Repost auf Reddit nicht genannt wird, und D&D-Fan berichtet, dass er im Keller alte Bücher von AD&D (Advanced Dungeons & Dragons) entdeckt habe, die er über den Facebook-Marketplace verkaufen wollte. Dort habe er etwa 150 Dollar als Preis angegeben.

Ein Typ namens Mike hat Interesse gezeigt und ist vorbeigekommen, um sich die Stücke anzuschauen, woraufhin er für einen kurzen Moment stocken musste. Auf die Nachfrage, ob der Verkäufer wirklich 150 für alle drei Bücher haben wolle, bot dieser ihm an, dass er ein Angebot machen könne. Zur Überraschung des Verkäufers war Mike bereit, 400 Dollar zu zahlen. Mehr als das Doppelte, das er eigentlich erzielen wollte. Und das aus gutem Grund.

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Ehrlichkeit sorgt für eine neue Freundschaft

Was machte die Bücher mindestens 250 Dollar wertvoller? Mike ließ den verdutzten D&D-Fan wissen, dass es sich bei seinen Büchern um eine seltene 144-seitige Ausgabe handle, die den Cthulhu- und Melnibobéanischen Mythos beinhaltet.

Wir haben selbst online nach Angeboten zu derartigen Büchern geschaut und sind auf das 144-seitige „AD&D Deities & Demigods“ von 1980 gestoßen, das besagten Mythos beinhaltet. Auf eBay wird dieses Buch ab 90 Dollar in schlechter Kondition bis hin zu gut erhaltenen 450-Dollar-Exemplaren angeboten.

Das Angebot des ehrlichen Käufers begründete dieser damit, dass er nicht wollte, dass der Fan von anderen Käufern durch einen viel zu niedrigen Preis abgezogen werden könnte. Anschließend fragte er, ob er donnerstags Zeit habe, was schließlich dazu führte, dass er in Mike nicht nur einen Käufer, sondern auch einen neuen Dungeon Master gefunden hat.

Wie reagiert die D&D-Community auf die Geschichte? Unter dem Redditpost freuen sich die Community über den schönen Austausch zwischen zwei Fans. Doch für einige von ihnen scheint diese Freude noch einen weiteren Grund zu haben, denn einige realisieren erst durch diese Geschichte, dass sie selbst auf einem kleinen Schatz geschlafen haben:

„Ich musste mir den Preis mal ansehen, weil ich das Buch in meinem Regal stehen habe. Gut gemacht, DM!“, schreibt Sylpheed_Gamma. Auch Aerandor kommentiert: „Ich habe diese Ausgabe über die Gottheiten selbst noch, zusammen mit einer Menge anderer Erstausgaben, die ich von meinem älteren Bruder geerbt habe. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel wert ist. Nicht, dass ich sie jemals verkaufen würde …“

Das findet auch drsyesta: „Mein Vater hat es gerade, lol. Er hat nun beschlossen, es vorerst zu behalten. Es zu haben ist cooler als das Geld, das er dafür bekommen würde.“

Wie findet ihr diese Freundschaftsgeschichte zwischen Spieler und Dungeon Master? Und würdet ihr das Buch für den Preis verkaufen? Oder doch lieber behalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Alte Bücher von Dungeons & Dragons können teilweise sehr seltene und wertvolle Schätze sein. Die Enkelin einer alten D&D-Spielerin hat selbst keine Ahnung von Tabletop- und Rollenspielen, doch ihre Großmutter hat ihr trotzdem ihre alten Schätze aus den 80ern geschenkt. Nun muss die Community ihr erstmal klarmachen, was das bedeutet: Eine Oma findet ihre alten Figuren und Bücher zu Dungeons & Dragons, schenkt sie ihrer Enkelin, die damit die Community neidisch macht