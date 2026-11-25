Tyler1 ist ein legendärer Twitch-Streamer, der vor allem für League of Legends bekannt ist. Dabei war er lange für seine Wutausbrüche berühmt. Dafür wurde er auf Lebenszeit gebannt, Riot hat ihm aber verziehen. Jetzt hat er sich wieder einen Bann eingeheimst – mit dem neuen Voice-Chat.

Wer ist Tyler1? Tyler Steinkamp, besser bekannt als Tyler1, ist ein US-Streamer. Er machte sich in der LoL-Szene vor allem mit seinem toxischen Verhalten einen Namen. Dafür gabs 2016 auch einen unbefristeten ID-Bann. Also einen Bann auf Lebenszeit, auch auf neue Accounts. Der wurde 2018 aber wieder aufgehoben, weil er sich gebessert hat.

Und das schien wirklich so zu sein. Er arbeitete sogar direkt mit Riot zusammen, etwa als Co-Streamer für die US-Liga LCS. Doch jetzt, am 24.11.2026, kassierte er nochmal einen Bann in LoL – weil er sich im neuen Voice-Chat nicht vernünftig verhalten hat.

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Ich habe ganz offensichtlich nur Spaß gemacht

Wieso wurde Tyler1 gebannt? Seit dem 18. November gibt es in Nordamerika in LoL den Voice-Chat. Damit können Spieler in-game mit ihren Teammitgliedern verbal kommunizieren, auch wenn sie keine Premades sind. Das nutzte auch Tyler1 in einem Match, das er auch auf YouTube gezeigt hat.

Im Video sieht man, dass er scherzhaft die Nami aus seinem Team beleidigt. Ein anderes Mitglied des Teams lacht darüber und scherzt nur: Du bist gebannt, Bro. Du bist gebannt. Genau das passierte auch nach dem Match. Als Strafe kassierte er mehrere Sperren: Er darf 3 Tage nicht mehr zocken, ist 7 Tage vom normalen und dem Voice-Chat ausgeschlossen und für 30 Tage auch kein Mitglied mehr des Partner-Programms.

Den Bann kann er selbst aber nicht richtig verstehen. Am Ende des Videos äußert er sich dazu und betont: Ich habe mit dem Typen ganz offensichtlich nur Spaß gemacht. Wir haben danach alle darüber gelacht. Ich habe ganz offensichtlich nur Spaß gemacht.

Er erwähnt zwar, dass sein Bann nochmal von Riot überprüft wird, doch er äußert sich trotzdem weiter beleidigend: Also prüfen sie es noch einmal, aber sie werden sich dabei ganz sicher wie Bastarde verhalten, denn es ist das Spieler-Support-Team von Riot Games, und wie wir alle wissen, macht das Spieler-Support-Team von Riot Games sowieso nichts, was auch nur einen Scheiß wert wäre.

Ob ihm ein solches Verhalten beim Bann hilft, ist wohl fraglich.

Aktuell gibt es den Voice-Chat nur auf dem NA- und dem Oceania-Server. Das könnte daran liegen, dass man dort hauptsächlich Englisch spricht und der Moderationsaufwand anders ist. Wann der Voice-Chat bei uns auf die Server kommt, ist noch unklar.

Was haltet ihr vom Bann und dem Voice-Chat allgemein? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Voice-Chats sind nicht einfach nur da, sie müssen auch moderiert werden. Wie schwierig das ist, erfahrt ihr hier: Der Job eines Voicechat-Moderators ist voll mit so „unmenschlichen Dingen“, dass er nur eine halbe Stunde am Tag aushält