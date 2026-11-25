Ein Voicechat-Moderator für einen Online-Multiplayer spricht in einem Interview über seinen Arbeitsalltag, welches Ausmaß Spieler-Beleidigungen annehmen können, wie er mit dem Gehörten umgeht und seinen Tag verarbeitet.

Was ist die genaue Arbeit des Voicechat-Moderators? Während eines Interviews mit Game File spricht der Voicechat-Moderator Xavier (dessen Name für den Artikel verändert wurde) über seinen Nebenjob. Dieser besteht größtenteils darin, sich Voicechats eines beliebten, auch unbenannten Online-Shooters anzuhören und zu beurteilen, ob diese Hassrede, Belästigung oder sexuelle Inhalte enthalten.

Dafür arbeitet er eine Liste an eingereichten Voicechat-Schnipseln ab, die von Spielern wegen unangemessener Sprache gemeldet wurden.

Er habe zunächst erwartet, dass es sich um die typischen Beleidigungen handelt, die einem zunächst in den Sinn kommen, darunter vulgäre Äußerungen, Beleidigungen der Spieler und deren Mütter oder eine Kombination aus allem. Doch er hätte nicht erwartet, wie übel Spieler sich tatsächlich äußern können:

Sie beschreiben sehr grausame Dinge, die man Menschen antun kann, und das sehr detailliert. Sie sagen Dinge, die unmenschlich sind.

Video starten Er schuf ein legendäres Spiel, aber bekam kein Geld dafür – Heute ist er trotzdem Millionär Autoplay

Worte hinterlassen Spuren

Wie beeinflusst seine Arbeit seinen Alltag? Die Firma, für die Xavier arbeitet, habe ihn zwar mithilfe von Onboarding-Folien auf die psychischen Bürden aufmerksam gemacht, die man durch den Job erfahren kann, doch das Ausmaß sei ihm zum Start nicht bewusst gewesen.

Was er zunächst noch als lustig empfand, wie kreativ gemein manche Beleidigungen werden konnten, soll mit der Zeit, je mehr unterschiedliche Voicechat-Aufnahmen er hörte, häufiger immer grauenhafter, expliziter und verstörender geworden sein. Er hätte hässliche Dinge gehört, die er selbst abseits seines Jobs im Feierabend nicht vergessen konnte.

„Das war der Moment, in dem ich anfing, mir Sorgen zu machen“, sagte er. „Es hat sich einfach irgendwo im Kopf eingeprägt.“

Xavier bietet ein Beispiel der Art von Dingen, die er in seinem Arbeitsalltag hören muss. Derartige Hassrede und Grausamkeiten möchten wir hier jedoch nicht wiedergeben. Ihr findet die Beschreibung im originalen Artikel von Game File

Wie schützt er sich vor den mentalen Bürden, die der Job bringt? Xavier hätte schließlich beschlossen, seine Arbeit zu begrenzen, um seine mentale Gesundheit zu schützen. Zunächst soll er es probiert haben, eine Stunde am Tag mit seinem Nebenjob zu verbringen, was er jedoch auf eine halbe Stunde reduzieren musste, als es ihm nicht besser ging.

Das Einhalten dieser Grenze sorgte zwar für eine Verschlechterung seiner finanziellen Lage, allerdings konnte er so wohl seinem psychischen Wohlbefinden helfen.

Hinweis: Wenn ihr selbst starke Depressionen habt, oder über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Menschen in eurer direkten Nähe anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos unter anderem Wenn ihr selbst starke Depressionen habt, oder über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Menschen in eurer direkten Nähe anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos unter anderem bei der Deutschen Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111, via Chat bei der Online-Seelsorge oder beim Hilfe-Telefon Mutruf melden. Den Verein erreicht ihr unter 04191/27 4928 0.

Den Job geht er bis zur Veröffentlichung des Artikels am 24. November 2026 weiterhin nach, um nach der Entlassung seines vorherigen Tech-Jobs nicht sein Erspartes anfassen zu müssen. Auf erneute Nachfrage von Game File hält er an seiner 30-minütigen Schicht fest, die er morgens am Laptop mit einem Kaffee in der Hand abarbeitet, damit er den Rest des Tages nicht weiter darüber nachdenken müsse.

Könntet ihr euch vorstellen, so einem Job nachzugehen? Oder hättet ihr ebenfalls Sorge, was eine Flut von derartigen Beleidigungen mit euch machen würde? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Auch bei uns auf MeinMMO sowie der GamePro und GameStar ist kein Platz für Hassrede oder Gewalt. Unser Statement dazu, wofür wir einstehen und warum wir darauf aufmerksam machen, erfahrt ihr hier: Zeit für ein Statement: Toleranz und Vielfältigkeit