In einem Gruppen-Interview erklärt Game Director Jonathan Rogers, dass sich Path of Exile 2 deutlich anders spielen soll als der Vorgänger. Er findet klare Worte und sagt: Übertriebene 1-Button-Builds seien etwas, das nur Veteranen wirklich fordern.

Path of Exile 2 setzt auf ein Combo-System, bei dem ihr eure Fähigkeiten verketten müsst, um die maximale Wirkung erzielen zu können. Besonders eindrucksvoll zeigt das der Duellant, eine der neuen Klassen, die zum Free2Play-Start am 11. Dezember erscheinen werden.

Damit unterscheidet sich das Spiel zu Path of Exile (1), wo die stärksten Builds häufig so optimiert waren, dass sie mit lediglich einem Tastendruck funktionieren und den ganzen Screen auslöschen können. Während eines Interviews in München stellt der deutsche Hackn’n’Slay-Experte Rob die Frage, ob dieses Design nicht ein Problem sei und neue Spieler überfordert. Rogers antwortet:

Nein, ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Neue Spieler mögen Combos. Es sind eigentlich nur die PoE-1-Spieler, die 1-Button-Builds wollen. Nicht die neuen Spieler. Jonathan Rogers auf YouTube, ab Minute 20:10

Auf eine Folgefrage hin heißt es: Schwierigkeiten wie das Erlernen bzw. Auslösen bestimmter Voraussetzungen für Combos sei für neue Spieler zumindest in der Kampagne nicht relevant und im Endgame gebe es Möglichkeiten, bestimmte Notwendigkeiten zu umgehen.

Video starten Mit „Conquerors of Wraeclast“ wird Path of Exile 2 plötzlich zum Strategiespiel Autoplay

„Combos sind toll, wenn man sie nicht ständig nutzen muss“

Auf Reddit hat die Anmerkung mehrere Diskussionen ausgelöst und scheint Rogers’ Aussage zu bestätigen, dass insbesondere neue Spieler Combos mögen. Einige geben jedoch zu bedenken, dass sie nicht immer notwendig sein sollten:

Idealerweise kann ich den Trash mit einer einzigen Fähigkeit aufräumen, oder zumindest so 90 % mit einer weiteren Fähigkeit oder einem zweiten Einsatz. Und wenn ich gegen seltene oder einzigartige Gegner antrete, brauche ich meine vollen Combos, um exponentiell mehr Schaden zu verursachen. ArmaMalum auf Reddit

Diese Ansicht vertreten mehrere Nutzer in verschiedenen Threads und merken an, dass auch im aktuellen Stand von PoE 2 durchaus 1-Button-Builds gebaut werden, wenn auch weniger als im Vorgänger.

Seid ihr neuer Spieler oder Veteran? Fangt ihr am 11. Dezember überhaupt erst mit Path of Exile an – und wollt ihr 1-Button-Builds oder steht ihr eher auf Combos? Schreibt einen Kommentar!

Zusammen mit dem Free2Play-Release und den neuen Klassen sowie der Starter-Liga bekommt Path of Exile 2 noch ein vermeintlich kleines Feature, das Spieler schon seit Jahren fordern. Sie haben endlich ein Death Recap: Path of Exile 2 lässt euch endlich sehen, wie ihr gestorben seid, erfüllt damit einen innigen Spieler-Wunsch