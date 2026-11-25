Das Genre der MMORPGs hat turbulente Zeiten hinter sich. Bei welchem Spiel aus dem Bereich seid ihr am meisten hängen geblieben? Das will MeinMMO von euch in einer Umfrage wissen.

Wie funktioniert diese Umfrage? In diesem Voting könnt ihr für das beste MMORPG abstimmen. Wir stellen euch dabei ein Angebot von insgesamt 20 Spielen zur Verfügung, die alle aus dem Genre stammen. Da es so eine große Auswahl gibt, könnt ihr bis zu drei Stimmen abgeben.

Der Übersicht halber haben wir mehrere Teile und Versionen eines MMORPGs unter dem Franchise-Namen gebündelt. WoW blockiert beispielsweise mit Classic und Forever keine drei Plätze, sondern ist unter einem Punkt zusammengefasst.

Wir lassen die Umfrage eine Woche lang laufen. Am 2. Dezember 2026 erfolgt die Auswertung dieser Umfrage. Bis dahin habt ihr Zeit, für eure liebsten MMORPGs abzustimmen.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Welche Spiele wurden berücksichtigt? Ihr könnt zwischen mehreren MMORPGs auswählen, die in der MeinMMO-Community gut ankommen und über die wir öfters berichten. Hierbei wurde auf einen guten Mix geachtet.

Mit dabei sind die bekannten Vertreter und moderne Klassiker, aber auch Kategorien wie Sandbox, Hardcore und Sci-Fi. Beliebte Dauerbrenner und Veteranen dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für die Nostalgie- und Genre-Pioniere ist auch gesorgt.

Bei der Auswahl war es uns wichtig, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass die Server des Spiels in naher Zukunft abgeschaltet werden. Deshalb haben wir Spiele wie New World erst gar nicht berücksichtigt, da hier das Aus für den 31. Januar 2027 besiegelt ist.

Falls ihr noch weitere Anmerkungen zu eurer Stimme habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dort könnt ihr auch noch einmal genauer aufdröseln, falls ihr bei eurer Auswahl nur ein bestimmtes Spiel meintet, wie etwa WoW: Forever.

Auch wir bei MeinMMO haben die aktuelle Gaming-Landschaft genau unter die Lupe genommen und die zehn besten MMOs und MMORPGs für das Jahr 2026 für euch zusammengetragen. Wenn ihr neugierig seid, welche Titel es auf unsere Liste geschafft haben, dann werft doch mal einen genaueren Blick in den folgenden Artikel: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026