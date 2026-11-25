Der letzte Monat des Jahres startet und bringt wieder einige Raids, Bosse und Raid-Stunden mit zu Pokémon GO. Welche das genau sind, zeigt auch MeinMMO.

Pokémon GO: Raid-Stunden im Dezember 2026

Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO die sogenannte Raid-Stunde statt. In diesem Event erscheint ein Boss in einer Vielzahl von Arenen im Zeitraum von 18:00 bis 19:00 Uhr. Mit einer guten Gruppe und starken Monstern könnt ihr hier also in kürzester Zeit viele Exemplare eines Bosses besiegen.

Datum Boss 2. Dezember Regidrago* 9. Dezember Bisher nicht bekannt 16. Dezember Ho-Oh* 23. Dezember Lugia* 30. Dezember Boreos (Tiergeistform)*, Voltolos (Tiergeistform)* sowie Demeteros (Tiergeistform)*

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Pokémon GO: Raid-Bosse im Dezember 2026

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Welche Bosse lohnen sich besonders? Der Dezember bietet euch wieder die Möglichkeit, einige starke Monster zu erhaschen. Besonders stark sind dabei die Mega-Entwicklungen von Gengar, Panzaeron sowie Legios. Während ihr Gengar als Geist-Angreifer einsetzen könnt, kann Panzaeron als Stahl- und Legios als Kampf-Angreifer punkten.

Erwähnenswert ist hier auch noch die Crypto-Variante von Dialga, die es zwar im Gegensatz zu den anderen 3 Angreifern nicht mehr in die Top 10 schafft, jedoch dennoch zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Was ist euer Highlight? Welchen Boss werdet ihr im Dezember herausfordern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur ein neuer Monat, sondern auch eine neue Season startet in Pokémon GO. Was diese für Inhalte mitbringt, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Inhalten zur neuen Season in Pokémon GO.