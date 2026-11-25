In Pokémon GO steht die neue Season Traumhafte Reiseziele vor der Tür. MeinMMO zeigt euch, was euch dort erwartet.

Was ist eine Saison? Eine Jahreszeit, oder auch Saison bzw. Season genannt, ist ein jeweils knapp 3-monatiger Zeitraum in Pokémon GO, bei dem die Inhalte des Spiels unter einem bestimmten Motto stehen. Die neue Variante trägt den Namen Traumhafte Reiseziele.

Wann läuft die Season? Die neue Season startet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026 um 10:00 Uhr. Sie endet 3 Monate später am Montag, dem 1. März 2027 um 10:00 Uhr.

Video starten Pokémon GO zeigt die neue Season „Traumhafte Reiseziele“ im Trailer

Alle Pokémon der neuen Season

Neue Mega-Entwicklungen: In der neuen Season wird es 2 neue Mega-Entwicklungen geben. Neben Mega-Sen-Long wir auch Mega-Frosdedje erstmals im Spiel verfügbar sein. Beide Entwicklungen werden im Zuge eines eigenen Raid-Tags im Spiel debütieren. Ein konkretes Datum gibt es dafür noch nicht.

Dyna-Raids: In den Dyna-Raids werdet ihr im Laufe der neuen Saison folgenden Monstern begegnen, die ihr besiegen und in euer Team aufnehmen könnt:

Gigadynamax-Intelleon

Gigadynamax-Riffex (Hoch- und Tief-Form)

Dynamax-Alola-Sandan

Dynamax-Flegmon

Dynamax-Krebscorbs

Ob ihr diese Monster auch als Shiny fangen könnt, ist bisher noch nicht bekannt.

Eier: Auch die Monster in Eiern rotieren zur neuen Season. Bisher sind die folgenden Rotationen bekannt:

2-km-Eier Vulpix* Wablu* Voldi

5-km-Eier Schlurp* Snomnom* Flattutu Rabauz* (Abenteuer-Sync) Wonneira* (Abenteuer-Sync) Mobtiff (Abenteuer-Sync)

7-km-Eier Alola-Kleinstein* Galar-Corasonn* Galar-Zigzachs* Hisui-Fukano* (Routen-Belohnung) Hisui-Sniebel* (Routen-Belohnung) Galar-Corasonn* (Routen-Belohnung)

10-km-Eier Gramokles* Viscora* Knarbon* Kaumalat* (Abenteuer-Sync) Sen-Long* (Abenteuer-Sync) Frospino* (Abenteuer-Sync)



Forschungsdurchbruch: Auch die Pokémon-Begegnungen nach Forschungsdurchbrüchen sollen in der neuen Jahreszeit rotieren. Diese sind jedoch bisher noch nicht bekannt.

Weitere Inhalte der neuen Season

GO Tour 2027: Innerhalb der neuen Saison wird auch die GO Tour 2027 stattfinden. Diese wird unter dem Motto „Alola“ stattfinden und somit an die Spiele der 7. Generation angelehnt sein.

Wie gewohnt wird es ein globales und mehrere lokale Ausgaben des Events geben. Die lokalen Ausgaben finden vom 19. bis zum 21. Februar 2027 in Los Angeles sowie Kaohsiung statt. Das globale Event findet am 27. und 28. Februar 2027 statt.

Community Days: Die Termine der Community Days von Traumhafte Reiseziele sind bereits bekannt. Dabei handelt es sich um die folgenden Tage:

12. und 13. Dezember 2026: Community Day

2. Januar 2027: Community Day Classic

16. Januar 2027: Community Day

6. Februar 2027: Community Day

Während für die Termine im neuen Jahr noch keine Informationen bekannt sind, steht der letzte Community Day des Jahres 2026 bereits fest. Dieser wird, wie gewohnt, eine Vielzahl an Monstern mitbringen.

GO-Pass: Selbstverständlich wird auch der GO-Pass in der neuen Season verfügbar sein. Es ist davon auszugehen, dass es hier für jeden Monat wieder einen eigenen Pass geben wird sowie für bestimmte Events eigene Ausgaben vorhanden sein werden.

Während die Inhalte noch nicht bekannt sind, sind die Meilensteine bereits bekannt. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

Stufe 1 mehr Erfahrungspunkte für Freundschaftsaufstiege doppelter Bonusschaden, wenn ihr bei Raid-Kämpfen mit Freunden kämpft

Stufe 25 mehr Geschenke können geöffnet, gefunden und aufbewahrt werden

Stufe 50 doppelte Wirkdauer vom täglichen Abenteuerrauch

Stufe 75 mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern



Was haltet ihr von den Inhalten der neuen Season? Seid ihr enttäuscht oder freut ihr euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte noch in den letzten Tagen des aktuellen Monats auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.