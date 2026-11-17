Pokémon GO hat eine neue Kooperation angekündigt. Nutzt ihr sie, dann könnt ihr satte 4 seltene Monster erhalten.

Vereinzelt kommt es vor, dass Pokémon GO zeitweise Kooperationen mit anderen Unternehmen oder Institutionen eingeht, die euch dafür belohnen, dass ihr bestimmte Aktivitäten durchführt. So auch in dem Fall der Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde.

Nun gibt es eine neue Kooperation. Hier könnt ihr als Belohnung 4 Monster mit garantiertem Spezialhintergrund erhalten, wenn ihr eure Sprachkenntnisse etwas auffrischt.

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Sprache lernen, Monster erhalten

Was ist das für eine Kooperation? Wie auf der offiziellen Webseite von Pokémon GO zu lesen ist, startet nun eine gemeinsame Kooperation mit Duolingo. Das ist eine App, in der ihr neue Sprachen lernen könnt.

Durch diese Kooperation könnt ihr sowohl in Duolingo, als auch in Pokémon GO Belohnungen erhalten. Dafür müsst ihr die App herunterladen und an 7 Tagen mindestens eine Lektion absolvieren.

Welche Belohnungen gibt es? Habt ihr an 7 Tagen eine Lektion erledigt, dann erhaltet ihr einen Code für Pokémon GO. Löst ihr diesen ein, dann erhaltet ihr eine befristete Forschung, die sich um Sprachen dreht. Neben Erfahrungspunkten und Sternenstaub erhaltet ihr außerdem je eine Begegnung mit den folgenden Monstern:

Pikachu*

Mauzi*

Plaudagei*

Lucario*

Alle Monster der Forschung besitzen einen Spezialhintergrund. Zudem können sie, mit etwas Glück, auch als Shiny erscheinen.

In Duolingo erhaltet ihr für das Absolvieren der Lektionen zudem insgesamt 4 Pokémon-Anzüge für euren Duolingo-Avatar.

Wie lange habe ich dafür Zeit? Ihr habt bis zum 21. Dezember 2026 um 23:59 Uhr Zeit, um die Aufgabe in Duolingo zu starten. Anschließend habt ihr noch bis zum 29. Dezember 2026 um 23:59 Uhr Zeit, die Lektionen zu absolvieren und eure Belohnungen einzufordern.

Die befristete Forschung müsst ihr bis zum 31. Dezember 2026 um 23:59 Uhr absolvieren. Andernfalls könnt ihr die Belohnungen nicht mehr erhalten.

Was haltet ihr von der Kooperation? Werdet ihr die Chance nutzen und euch die kostenlose Forschung holen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch in den nächsten Wochen in Pokémon GO erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.