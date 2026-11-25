WoW-Dämon Cortyn kann es nicht lassen: Die gleiche Aufgabe wie schon im Jahr 2005 muss auch in WoW Forever erfüllt werden. Und die ist echt anstrengend.

Das Schöne an World of Warcraft Forever ist ja, dass jeder und jede sich eigene Ziele setzen kann und irgendwelchen Plänen nachgeht, auf die man einfach Lust hat. Sei es aus Ehrgeiz, aus dem Drang, die Welt zu erforschen oder einfach, weil es eben Spaß macht.

Es gibt nur wenig „Zwang“ in WoW Forever und keine großen Checklisten, die man abarbeiten muss.

Doch eine Aufgabe, um die ich einfach nicht drumherum komme, ist auch im Jahr 2026 noch so sehr „Pflicht“ für mich, wie es schon im Jahr 2005 der Fall war: Die Jagd nach einem Säbler der Nachtelfen.

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Menschen-Pferde sehen einfach nicht schick aus

Weil ich während der Level-Phase recht fleißig den Beruf des Angelns gelevelt hatte, konnte ich mir kurz nach Stufe 40 auch schon das erste Reittier leisten. Ich war ein wenig stolz darauf, auf meinem Pferd durch die Welt zu galoppieren – aber das hielt nicht lange an.

Denn in mir kamen die gleichen Gedanken wie vor 21 Jahren auf: Irgendwie sehen die Pferde in WoW (Vanilla) doch ein wenig fad aus. Mir gefällt die Animation nicht, optisch sind sie einfach langweilig.

Was wiederum für mich noch immer genau so schick wie im Jahr 2005 aussieht, sind die Reittiere der Nachtelfen: die Nachtsäbler.

Doch um die als Mensch reiten zu können, muss man eine klitzekleine Voraussetzung erfüllen: Ehrfürchtig bei der Ruf-Fraktion Darnassus erlangen.

Das ist, meine Lieben, noch immer eine ätzende Aufgabe, an deren Kern sich in WoW Forever nichts geändert hat.

Der NPC spricht nicht mit euch, wenn ihr keine Nachtelfe seid – außer, ihr seid ehrfürchtig.

Der Grind nach Darnassus-Ruf – Lang und länger

Und ja, mir ist natürlich bewusst, dass der Grind ein klein wenig schneller als damals geht, weil es zwei deutliche Verbesserungen gibt:

Es gibt mehr Quests für die Nachtelfen und somit mehr Quellen, um direkt Ruf für Darnassus zu bekommen. Ein paar Tausend Rufpunkte mehr sparen am Ende eine Menge Zeit.

In WoW Forever ist bereits die Änderung aktiv, dass Quests ihre volle Ruf-Belohnung unabhängig vom Level geben. Damals, zu Beginn von Vanilla, gaben Quests nur den maximalen Ruf, wenn man sie auf passender Stufe erledigte. Wer also eine Level-10-Quest auf Stufe 60 erledigte, erhielt nur einen Bruchteil des Rufs. Das ist in Forever und Retail (zum Glück!) anders.

Doch diese Quellen habe ich nahezu ausgeschöpft und mir fehlen noch gute 13.000 Rufpunkte. Das heißt, ich muss den gleichen verdammten Grind angehen, wie schon vor so vielen Jahren: Un’goro-Erde und Morgenkorn farmen.

Wer das nicht kennt: Um Stufe 48 herum bekommt man die Aufgabe, Morgenkorn herzustellen und in Darnassus abzugeben. Das geht über einen speziellen Beutel, einige Samen und zwei Einheiten Un’goro-Erde, die man im Krater von Un’goro sammeln kann.

Alle 10 Minuten kann man den Beutel benutzen, um einen Gegenstand herzustellen, der dann eine Chance hat, Morgenkorn zu enthalten. Muss er aber nicht. Er kann auch irgendwelche Billig-Kräuter enthalten, die man höchstens in der Pfeife rauchen kann. Morgenkorn überhaupt zu bekommen, ist also reines Glück und langatmiger Grind.

Selbst wenn ich wirklich viel an einem Tag spiele – also 8 oder 9 Stunden – erhalte ich dabei vielleicht 20 bis 40 Morgenkorn am Tag, was nur wenige Hundert Rufpunkte sind. Ich könnte natürlich Morgenkorn von anderen Spielern auch im Auktionshaus kaufen … aber dann müsste ich noch mehr Gold farmen und das epische Reiten rückt ohnehin in immer weitere Ferne.

Falls ihr also gerade ein wenig Gold verdienen wollt, verkauft doch einfach eine Menge Morgenkorn-Vorräte im Auktionshaus. Mit etwas Glück gibt es bald eine Magierin, die euch dafür mit einer Menge Gold entlohnt.

Klar, ich könnte auch einfach das Reittier aus der Vorbestellung nehmen, aber das sieht so modern aus, dass es für mich gar nicht so richtig zu WoW Forever passt.

Vielleicht wird es noch ein paar Wochen dauern, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Aber das ist auch irgendwie eine schöne Erfahrung, zu sehen, dass die gleichen Wünsche aus 2005 auch jetzt wieder in mir aufkommen können, wenn das Spiel einfach gut ist.

Aber genau das ist auch irgendwie das Schöne an WoW Forever. Es ist eine Aufgabe, die ich mir nicht geben musste und die sich doch ganz organisch wieder ergeben hat. Klar zeigt es mir auch auf, dass sich mein Geschmack in den letzten 21 Jahren irgendwie nicht so sehr weiterentwickelt hat … aber vielleicht sind Nachtelfen-Säbler auch einfach hübsch.

Aktuell ist dieser Grind eine meiner Hauptmotivationen für WoW Forever (neben den Gruppen-Aktivitäten mit Freunden und Gilde) und ich freue mich darauf, wenn er endlich vorbei ist. Dann kann ich mich endlich wieder anderen Zielen widmen, wie etwa noch ein oder zweimal den Angelwettbewerb zu gewinnen, damit ich auch die letzten Belohnungen noch einheimse ..