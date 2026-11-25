MeinMMO-Redakteurin Caro hat weder eine gute Kamera noch jegliche Fotografie-Kenntnisse. Doch die Bilder eines Fotografen und Warhammer-Fans gaben ihr genug Inspiration, um ihren Miniaturen ein etwas anderes Fotoshooting zu gönnen, als sie sonst gewohnt sind.

Seit einer Weile suche ich immer noch nach einer guten Methode, um meine Miniaturen ordentlich fotografieren zu können. Was für einen Hintergrund benötige ich? Brauche ich eine Fotobox? Sollte ich mich vielleicht erstmal um eine ordentliche Kamera kümmern?

All die Fragen wurden jedoch erstmal in den Hintergrund geschoben, als ich auf die Bilder des Warhammer-Fans und kanadischen Hobbyfotografen Aster Photography auf Reddit gestoßen bin.

In seinen Fotos zeigt er seine selbstbemalten Miniaturen, wie diese in der Natur patrouillieren, durch einen Wald marschieren und sogar im Schnee posieren. Aster schafft es durch geschicktes Positionieren der Modelle und der Kamera, dass die Umgebung den gleichen Maßstab annimmt wie die winzigen Kerlchen, was für beeindruckende Ergebnisse sorgt:

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Die Bilder haben mich so inspiriert, dass ich mich kurz für eine Viertelstunde von der Redaktion abmelden musste, ein paar meiner Minis in einen Schuhkarton stellte, um genau das im Innenhof meines Wohngebäudes auszuprobieren.

Ja, der bepflanzte Innenhof in einer Stadt ist nicht die kanadische Natur. Ich war nur mit einer eher unbeeindruckenden Handykamera ausgestattet und ich habe mir bei -5 Grad die Finger abgefroren. Aber ich hatte so viel Spaß!

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Meine Minis erleben ihr erstes Fotoshooting und es war mir egal, wie peinlich das alles eigentlich war

Mit meinem Schuhkarton und Handy begab ich mich auf den Innenhof, wo eine Wiese, ein paar Hecken, Bäume und ein kleiner (kaputter) Steinbrunnen als Silhouette dienen sollten.

Das Beste: Weil es nachts und heute Morgen so kalt war, waren die gefallenen Blätter und die Wiese mit Frost bedeckt, was ich unbedingt ausnutzen wollte!

Noch einmal kurz einreden, dass es nur ein bisschen peinlich, aber nicht das Ende der Welt ist, wenn meine Nachbarn beim ersten Morgenkaffee einer Merkwürdigen beim Fotografieren kleiner Figürchen zugucken können – dann legte ich los. Und ich muss sagen … für einen ersten Versuch meiner absoluten Amateurin hab ich ganz coole Ergebnisse erzielt:

Meine Favoriten sind definitiv die Fotos am kaputten Brunnen, die aussehen wie eine Felswand. Aber auch Norm im Gebüsch und mein D&D-Charakter in der gefrorenen Wiese gefallen mir sehr gut!

Direkt erste Lernerfolge

Nachträglich betrachtet kann man sehr gut sehen, welche Dinge besonders gut aussehen, wenn man sie beim Fotografieren der Minis beachtet, während andere Dinge für einen nicht so vorteilhaften Effekt sorgen.

Die Base zerstört die Immersion

Ist die Base einer Miniatur sichtbar, sieht man sofort, dass es sich um ein Modell handelt, das man eben in den Dreck gestellt hat. Wenn man die Base mit Moos, Steinen, der Perspektive oder schlichtweg außerhalb des Frames versteckt, funktioniert der Effekt einer kleinen Welt deutlich besser.

Die sichtbare Base trennt das Modell von der Umgebung. Schneidet man die Base ab, ist das Bild deutlich stimmiger.

Die Umgebung kann kontraproduktiv sein

Ich wollte meine Minis unbedingt im Frost in Szene setzen, der sich so wunderschön über den Innenhof gelegt hat. Leider sorgen Blätter dafür, dass der Maßstab zerstört wird, und man erkennt ebenfalls, dass es sich um ein kleines Modell in einer großen Welt handelt und nicht um ein einheitliches Universum, wie Aster es in seinen Bildern schafft.

Das Laub zeigt, wie klein mein süßer Schlammsuhla eigentlich ist. Die Blätter des Gebüschs lassen den Drachen ebenfalls klein wirken, obwohl er eine recht große Miniatur ist.

Eine gute Kamera ist schön, eine schlechte kann trotzdem funktionieren

Ich finde, dass eine hochwertige Kamera ein wirklich schickes Ergebnis erzielen kann und durch Tiefenschärfe und viele weitere Dinge, deren Namen ich nicht kenne, besonders atmosphärische Bilder kreiert.

Für mich ist es jedoch als jemand, der es nur zum Spaß macht und rumprobiert, absolut ausreichend, meine Handykamera zu benutzen. Wenn mir das Fotografieren der Minis wirklich so sehr Spaß macht, dass ich dafür in eine bessere Kamera investieren würde, kann ich dann erneut darüber nachdenken. (Allerdings kann eine bessere Kamera auch kleine Fehler beim Paintjob der Miniatur hervorheben …)

Was haltet ihr von den Fotografien? Habt ihr es selbst schon mal getestet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Apropos Natur. Manche Miniaturen haben es gar nicht nötig, in der Natur fotografiert zu werden, da es eine Menge Hobbykünstler gibt, die sich vor allem für Basing und Terrain interessieren. Ich habe selbst einmal reingeschnuppert und war so froh, dass ich mich damals im Laden dazu entschieden habe, Geld für Dreck auszugeben: Ich habe Geld für Dreck ausgegeben und damit meine Miniaturen auf ein neues Level gebracht