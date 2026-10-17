Ich habe kaum Warhammer für mich entdeckt, schon hat mich ein noch düstereres Universum angelockt

MeinMMO-Redakteurin Caro ist leidenschaftlicher Miniatur-Fan und hat gerade erst begonnen, so richtig in Warhammer einzutauchen. Dann wurde sie jedoch dank eines Lesers und der Tabletop-Community auf ein anderes Universum aufmerksam, das sie mit visuellem Horror sofort abholen konnte.

Direkt zum Start möchte ich sagen: Danke an unseren MeinMMO-Leser themrc, der mir unter einem anderen Miniatur-Artikel zu Warhammer: Age of Sigmar das erste Mal von Trench Crusade erzählt hat. Bereits damals habe ich ihn gefragt: „Werde ich jetzt NOCH einem Universum verfallen?“

Naja, nun schreibe ich diesen Artikel.

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Der Horror der eigenen Geschichte – und dann noch um einiges schlimmer

Trench Crusade ist ein Tabletop-Kriegsspiel, das den Grauen des Ersten Weltkriegs, religiösen Fanatismus sowie Wesen der Hölle verbindet und das alles in extreme Bodyhorror- und Grimdark-Ästhetik hüllt.

Es geht um eine alternative Menschheitsgeschichte, in der während der ersten Kreuzzüge ein Portal zur Hölle geöffnet wurde, woraus ein unerbittlicher Kampf zwischen Dämonen und Menschen entstand. Die Ästhetik mischt sich aus Schützengräben, Kriegsmontur, Panzern und Gewehren mit religiösen Reliquien, Dämonen und Glaubensartefakten zusammen.

Kurz und knapp: Es sieht aus wie ein Kriegsspiel in Dark-Souls-Optik. Sehr düster, ziemlich geil.

Und – wer hätte es ahnen können – ich habe mich bereits in Trench Crusades Miniaturen verliebt.

So grotesk-hübsche Miniaturen hab ich lange nicht gesehen

Für einen Miniatur-Fan, der von allen Tabletop-Games eigentlich nur D&D aktiv spielt, aber trotzdem mehr als willig ist, so viele Miniaturen wie möglich aus verschiedensten Games zu bemalen, ist Trench Crusade einfach ein wahrer Augenschmaus, meine Güte.

Allein beim ersten Browsen sind mir Miniaturen ins Auge gefallen, die ich irgendwann dringend selbst einmal bemalen muss. Aber auch die dazugehörigen Artworks sind allesamt solche Kunstwerke, dass ich nicht anders kann, als sie verliebt anzustarren. Um euch zu verdeutlichen, was ich meine:

Scripture Guardian Artillery Witch War Wolf Assault Beast

Der Scripture Guardian kann die Wahre Sprache der durch die Zerstörung des Krieges freigelegten heiligen Schriften lesen. Dadurch kann er die Kräfte dieser Schriften rufen und gegen jeden entfesseln, der von seinem Meister bestimmt wird. Dabei ist er durchgehend gedanken- sowie gefühlslos.

Die Artillery Witch ist ein in aufwendige Gewänder gehülltes und über das Schlachtfeld schreitendes Geschöpf, das mit einer einzigen Geste Geschosse direkt aus den Höllen rufen kann, um feindliche Festungen zu zerstören.

Das War Wolf Assault Beast wurde von Handwerkern geschaffen, mit einer im Kopf eingepflanzten Säge ausgestattet und kann sich so wortwörtlich durch die Stacheldrahtfelder und feindlichen Truppen schneiden. Begleitet wird es dabei von den eigenen Schreien des Schmerzes und der Wut.

… Wer kriegt da keine Lust, diese schicken Kandidaten selbst zu bemalen?

Seid ihr selbst auch bereits dem Universum und den Miniaturen von Trench Crusades verfallen? Oder lässt euch das Tabletop eher kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Auch wenn ich bereits darüber nachdenke, die Artillery Witch und das War Wolf Assault Beast zu bestellen, um sie sich zu meinen bisherigen Miniaturen gesellen zu lassen, arbeite ich gerade an einem anderen Projekt. Und dem will ich gerade zunächst meine ganze Aufmerksamkeit widmen: Wegen einer Figur für 50 Euro bin ich meinen geliebten Tyraniden aus Warhammer 40.000 fremdgegangen