Eigentlich steh’ ich auf Tyraniden, doch ein ganz anderes Universum von Warhammer lässt mich an meiner Treue zweifeln

MeinMMO-Redakteurin und Miniatur-Fan Caro möchte sich gerade für ihre nächste Warhammer-Figur entscheiden. Eigentlich sollte die Wahl ihr leicht fallen, wäre sie nicht zufällig auf ein anderes Universum gestoßen, dessen Minis sie aus den Socken hauten.

Ich habe von einem Freund einen Warhammer-Gutschein, der mir das wundervoll schöne Gewissen schenkte: Tja, jetzt muss ich den halt leider einlösen!

Es gibt ein paar Miniaturen, auf die ich es sowieso abgesehen habe, allen voran – meine Babys – die Tyraniden.

Wie sehr ich Tyraniden mag, habe ich schon mehrfach ausführlich beschrieben und meinen ersten Kandidaten, Norm (meinen Norn Emissary) fertig gebaut und bemalt.

Und aus dem Grund habe ich es bei meiner nächsten Miniatur eigentlich auf den Parasiten von Mortrex abgesehen, der es mir seit Langem angetan hat.

Parasite von Mortrex – ein wirklich hübsches Ding (Quelle: Warhammer)

Nun befinde ich mich gerade jedoch ziemlich im Zwiespalt. Beim Browsen der wunderbar großen Miniatur-Auswahl bin ich nämlich … abgerutscht. Erstmals fernab des Universums von Warhammer 40.000. Und jetzt musste ich mit Ärger feststellen: Wieso bin ich nicht früher auf die geilen Miniaturen von Warhammer: Age of Sigmar aufmerksam geworden?!

Video starten Die Fraktion der Tyraniden im Tabletop zu Warhammer 40.000 Autoplay

Als D&D- und Kreaturen-Enthusiast war ich überrascht, worauf ich geschlafen habe

Da ich selbst Warhammer nicht spiele, sondern mich (bisher) rein für das Bemalen der Miniaturen interessiere, habe ich meine Lieblinge rein durch Optik, Design und Coolness oder Niedlichkeitsfaktor gewählt.

Space Marines oder Panzer sind da nicht so mein Ding. Außerdem liebe ich Kreaturen, Monster und ähnliche Wesen, egal ob Fantasy-, Sci-Fi- oder Horror-Genre. Aus diesem Grund verliebte und widmete ich mich den Tyraniden, die sich in mein Herz gefressen haben.

Doch als ich einmal, eigentlich rein zufällig, über den Tellerrand namens 40.000 hinwegblickte und auf Age of Sigmar stieß, musste ich feststellen, dass ich so viel verpasst habe.

Krethusa, Flederbestien, die Geistraub-Sphiranx, die Schlammsuhla-Bestie und generell alles, was irgendwie mal aus Slaaneshs Löchern gekrochen kam. Doch da fang ich auch nur an aufzuzählen. Ich kann mich hier gar nicht sattsehen!

Die genannten Miniaturen auf einem Blick (Quelle: Warhammer)

Age of Sigmar macht mein D&D-Herz glücklich

Ich schreibe bewusst: Ich habe keinen blassen Schimmer, was in Age of Sigmar vor sich geht. Aber wenn derartige Miniaturen auf mich warten, muss ich dem Universum eine Chance geben.

Ich liebe Tyraniden immer noch, die erste Liebe vergeht nie. Doch ich bin bereit, meine Scheuklappen abzulegen.

Da meine Miniaturen bisher sowieso nur für Dungeons & Dragons zum Einsatz kommen, ist Age of Sigmar deutlich spannender als der Sci-Fi-Vibe von Warhammer 40.000. Alles hat eher einen Dark-Fantasy-Vibe als Aliens und Space Marines, weshalb ich in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit in der anderen Ecke des Warhammer-Ladens „fremdgehen“ werde.

Wie steht ihr zu Warhammer 40.000 und Age of Sigmar? Habt ihr einen klaren Favoriten? Und könnt ihr mir eure persönlichen Lieblinge empfehlen? Schreibt uns doch gern in den Kommentaren, ich lese sie alle und versuche, möglichst schnell zu reagieren! Genauso wie damals, als eine bestimmte Miniatur des Monats mich das erste Mal in meinen lokalen Warhammer-Laden lockte, obwohl ich zugegebenermaßen echt nervös war: Ich dachte, Warhammer-Fans sind absolute Gatekeeper – Jetzt war ich im Laden und schäme mich für meine Vorurteile