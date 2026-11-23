Ihr wolltet schon immer in die Welt der Virtual Reality eintauchen, aber die hohen Preise haben euch bisher abgeschreckt? Dann schaut mal zu MediaMarkt, denn rund um den Black Friday gibt’S hier ein Hammer-Angebot: Die Meta Quest 3S mit 128 GB Speicher!

Holt euch hier die coole Quest 3S bei MediaMarkt!

Zum Deal

Starke Technik ohne Kabelsalat Die Meta Quest 3S ist derzeit einer der besten Preis-Leistungs-Einstiegsmodelle ins moderne VR-Gaming. Euer größter Vorteil hier: Ihr braucht weder einen teuren Gaming-PC noch eine Konsole oder externe Sensoren. Die Brille ist ein eigenständiges All-in-One-System. Ihr bruacht es einfach aufzusetzen und könnt gleich loslegen.

Was sind die Features des Meta Quest 3S?

Trotz des niedrigen Preises steckt ordentlich Power in dem Teil. Meta verbaut denselben Snapdragon-XR2-Gen-2-Chip wie in der deutlich teureren Quest 3. Das sorgt für flüssige Bildraten und doppelte Grafikleistung im Vergleich zur Quest 2.

Bei der Darstellung setzt das Headset auf Linsen mit 1.832 × 1.920 Pixeln pro Auge. Dank Vollfarb-Passthrough seht ihr eure Umgebung zudem in Farbe und verschmelzt euer Wohnzimmer in Mixed-Reality-Spielen direkt mit der virtuellen Welt.

Mit diesem Gerät könnt ihr sogar Mixed-Reality-Spiele nutzen.

Reichen 128 GB Speicher im Alltag aus?

Neben dem Headset liegen auch die präzisen Touch-Plus-Controller samt Batterien sowie Ladekabel und Netzteil bei. Im Meta Horizon Store wartet eine ordentliche Auswahl an Spielen und Fitness-Apps auf euch.

Die 128 GB Speicher genügen für den Start locker, da die meisten VR-Hits wie Beat Saber oder Arizona Sunshine 2 nur wenige Gigabyte belegen. Habt ihr einen Gaming-PC, könnt ihr die Brille per WLAN oder Link-Kabel zusätzlich für SteamVR nutzen.

Wer schon länger mit VR liebäugelt oder von der Quest 2 upgraden will, bekommt unter 300 € aktuell ein rundes Gesamtpaket. Da Black-Friday-Deals bei MediaMarkt oft schnell vergriffen sind, solltet ihr hier nicht zu lange warten.

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