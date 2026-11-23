Der Kinostart von Avengers: Doomsday steht vor der Tür, aber noch immer kennen wir nicht den gesamten Cast. Nun hat Marvel eine Rückkehr bestätigt, über die bereits spekuliert wurde.

Der Cast von Avengers: Doomsday ist mit Namen wie Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal oder Florence Pugh nicht nur sehr prominent besetzt, auch die schiere Zahl an Figuren ist enorm.

Nun hat sich eine weitere Schauspielerin ganz offiziell zur Besetzung gesellt: Hailee Steinfeld. Sie spielte in der Vergangenheit bereits die Rolle der Kate Bishop aka Hawkeye. Während ein Trailer schon im September vermuten ließ, dass die Figur zurückkehren würde (er zeigte Bishops Wohnung), hat Marvel die Gerüchte in einem Post auf Social Media nun bestätigt.

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Der Nachwuchs kehrt zurück

Wie hat sich Marvel geäußert? Hailee Steinfeld ist gerade auf Promotour für den Animationsfilm Wie verhext der Disney Animation Studios. Auf Instagram teilte der entsprechende Account gemeinsam mit jenem von Marvel ein Video.

Darin zeigt sich Steinfeld und meint, dass ihr ein bestimmter Stuhl ans Interview-Set geliefert wurde. Dieser ist auch gleich zu sehen und erinnert dank der grün-schwarzen Farbpalette sofort an die Designs von Avengers: Doomsday.

Unter dem Video bestätigt Marvel dann nochmal hochoffiziell: „Seht euch Hailee Steinfeld in Disneys Wie verhext an, bevor sie in Avengers: Doomsday zurückkehrt.“ Der Animationsfilm startet am 26. November 2026 in den deutschen Kinos, Doomsday folgt am 16. Dezember.

Kate Bishop und Clint Barton in der Serie Hawkeye (Bildquelle: Marvel auf YouTube)

Steinfeld spielte Kate Bishop erstmals im Jahr 2021 in der Serie Hawkeye. Einen weiteren Auftritt hatte sie als Gast am Ende von The Marvels. Dass Marvel den Charakter jetzt zurückbringt, ist ein Zeichen, dass die jüngeren Helden ebenfalls einen Platz im großen Ensemble verdienen.

Wer ist Kate Bishop überhaupt? Für all jene, die mit der Heldin nicht vertraut sind: Die Figur ist 2005 erstmals in „Young Avengers #1“ aufgetreten. Sie ist die Tochter einer reichen New Yorker Familie und trainierte schon früh Kampfsport und Bogenschießen, hat aber keine Superkräfte. Stattdessen verlässt sie sich auf ihren Hightech-Bogen, eine Reihe verschiedener Spezialpfeile und hervorragende Nahkampf-Skills.

Dazu inspiriert wurde sie im MCU vom ursprünglichen Hawkeye Clint Barton, der ihr während der Chitauri-Invasion in New York (zu sehen in The Avengers, 2012) das Leben rettete.

Wie sieht die Rolle von Kate Bishop in Avengers: Doomsday aus? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Möglicherweise tritt sie gemeinsam mit den Young Avengers auf, die in The Marvels zusammengestellt wurden.

Clint Barton, der im MCU von Jeremy Renner gespielt wurde, dürfte in Doomsday übrigens nicht erneut auftauchen. Aber vielleicht in einem zukünftigen Projekt wie den West Coast Avengers. Renner hat auf Instagram dank eines kryptischen Posts jedenfalls schon für Spekulationen gesorgt (via x.com).

Nun wollen wir eure Meinung wissen. Freut ihr euch auf die Rückkehr von Kate Bishop und ihrer Bogenschützen-Skills? Welchen anderen, noch unbestätigten Helden würdet ihr gerne auf der Leinwand sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In den Comics sieht es inzwischen düster aus: Marvel ersetzt die Avengers mit fiesen Monstern – Selbst Iron Man ist ein ekeliges Viech