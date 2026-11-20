In Deutschland mussten wir etwas länger warten, aber in wenigen Tagen ist es endlich so weit und die absurden und lustigen Ärzte aus dem Sacred Heart kehren auch bei uns zurück. Die Serie geht mit Staffel 11 weiter.

Um welche Serie geht es? 2026 beglückte uns Scrubs nach über 16 Jahren mit einer neuen Staffel. J.D., Turk, Elliot und Co. stellten sich neuen, modernen Herausforderungen. Nächste Woche, am 25. November 2026, geht die Serie auch schon weiter – 2 Monate, nachdem die 11. Staffel (oder 2. des Revivals) in den USA gestartet ist.

Neben der chaotischen Ausbildung junger Ärzte plagt eine Krankheit eine der beliebtesten Figuren der Serie.

Video starten Scrubs zeigt im kurzen Teaser zur neuen Revival-Staffel, dass es weiterhin chaotisch zugeht Autoplay

Ein Schicksalsschlag und einige Konflikte

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zur vorherigen Staffel des Revivals.

Worum geht es in der neuen Staffel? Der große Schock am Ende der letzten Staffel war die Diagnose von Dr. Cox. Wie sich herausgestellt hat, leidet er an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung. Das ist natürlich schwer für den Arzt und Mentor, der sich sonst nicht von einer verletzlichen Seite zeigt. Wie die Trailer bereits verraten, scheint die Krankheit nicht gut zu verlaufen.

Ansonsten geht die Ausbildung der neuen Figuren Amara, Asher, Blake und Dashana weiter, die sich nicht nur mit ihrem Beruf, sondern mit ihrer Zukunft auseinandersetzen müssen.

Aber auch die altbekannten Helden haben zu kämpfen. J.D. und Elliot müssen ihre Scheidung und ihr Zusammenleben bei der Arbeit in Einklang bringen – ein gar nicht so leichtes Unterfangen, wenn man bedenkt, dass J.D. jetzt der Chef des Sacred Hearts ist.

Wie schon in den vorherigen Staffeln scheint die neueste aber wieder den gewohnten Mix aus Comedy, Drama und traurigen Momenten zu haben. Also genau das, was Fans an der Serie lieben.

Wann startet die neue Staffel von Scrubs genau? Ab dem 25. November 2026 könnt ihr euch die neue Staffel auf Disney+ im Abo anschauen. Zum Release erscheinen 2 Folgen, und dann wöchentlich eine neue. 10 Folgen soll es insgesamt geben.

Freut ihr euch drauf oder habt ihr schon die erste Staffel des Revivals nicht geguckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Scrubs ist nicht die einzige legendäre Show, die viele in Deutschland durch Pro7 kennengelernt haben: Scrubs, Two and a Half Men und The Big Bang Theory: Welche Comedy-Serien auf Pro7 waren die besten?