Die 7 besten Comedy-Serien auf ProSieben, dank denen die Schulzeit erträglich war

ProSieben war für viele Comedy-Serien ein wichtiges Zuhause in Deutschland. Viele legendäre Serien liefen auf dem Sender und waren eine der wenigen Möglichkeiten, vor dem Streaming, diese zu schauen. MeinMMO zeigt euch die 7 besten im Ranking.

Wie wurde diese Liste erstellt? Für die Liste ranken wir 7 der ikonischsten Comedy-Serien, die auf dem Sender ProSieben liefen oder bis heute laufen. Das Ranking basiert auf der persönlichen Meinung des Autors, weshalb hauptsächlich Serien auf der Liste sind, die zwischen 2001 und 2012 erschienen sind.

Auf der Liste klammern wir auch Zeichentrickserien aus, also findet ihr kein Family Guy oder Die Simpsons. Wenn eure Lieblingsserie fehlt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

7. Two and a Half Men

Start in Deutschland: 12.03.2005 auf ProSieben (US-Start war am 22.09.2003 auf CBS)

Der größte Aspekt von Two and a Half Men ist bis heute die absurde Charakterkonstellation. Der reiche Charlie, sein armer Bruder Alan und dessen Sohn Jake. Das ist auch der Reiz an der Comedy-Serie, denn diese Figurendynamiken gibt es selten. Vor allem Charlie (gespielt von Charlie Sheen) ist besonders ungewöhnlich, weil er oftmals zeigt, dass er ein ziemlicher Mistkerl ist.

Doch wie so oft versteckt sich auch dort ein gutes Herz und er ist meist für seine Familie da. Diese außergewöhnliche Dynamik verliert aber irgendwann ihren Reiz, vor allem mit Ashton Kutcher, der in Staffel 9 die Hauptrolle übernommen hat, nachdem sich Sheen mit dem Co-Creator der Serie, Chuck Lorre, zerstritten hat. Unter einer absurden Bedingung wäre er aber zurückgekehrt.

Abseits davon fühlt sich die Serie aber heutzutage etwas veraltet an und viele andere Sitcoms sind deutlich zeitloser. Insbesondere die ersten Staffeln kann man aber noch gut gucken.