„Eine Generation, die mich hasst“ – Turk aus Scrubs erzählt von seinem Beef mit Kindern und Fortnite ist schuld

Während zahlreiche Erwachsene von heute mit der Serie Scrubs aufgewachsen sind und viele der Folgen vermutlich niemals vergessen werden, hatte ein Teil einer jüngeren Generation wohl ein großes Problem mit Donald Faison, dem Darsteller von Turk. Das lag an Fortnite.

Was ist zwischen Donald Faison und Fortnite passiert? Neben Skins sind auch Tänze und Emotes ein wichtiger Bestandteil des Battle Royales Fortnite. Während man heutzutage direkte Kooperationen mit Stars und Künstlern hat, war das vor ein paar Jahren noch anders.

So verklagte Alfonso Ribeiro 2018 den Entwickler Epic Games, weil Fortnite seinen legendären Carlton-Dance aus der Serie Prinz von Bel-Air als Emote nutzte – die Klage zog er letztendlich aber zurück.

Im selben Jahr äußerte sich auch Donald Faison über Fortnite. Beim Vulture Festival (Quelle: YouTube) sagte er damals zu seinem Poison-Tanz , der als Default-Emote für jeden verfügbar ist: „Wenn du das sehen willst, kannst du Fortnite spielen, denn die haben das Zeug geklaut.“ Zugegebenermaßen war die Stimmung, als er das gesagt hat, relativ locker und auch seine Kollegen lachten. Der Tanz stammt aus Folge 9 von Staffel 5.

In einem neuen Interview spricht er jetzt nochmal über diese Situation und erklärt, wie er sich mit einer ganzen Generation angelegt hat.

Video starten Scrubs zeigt im kurzen Teaser zur neuen Revival-Staffel, dass es weiterhin chaotisch zugeht Autoplay

Einige Fans gingen ihn wohl an

Was sagt Donald Faison zu seinem Fortnite-Beef ? In einem aktuellen Interview mit Esquire (Quelle: TikTok) sprachen Donald Faison und Zach Braff auch über den Konflikt, den die Fortnite-Aussage ausgelöst hat. Laut Faison entstand dadurch eine Generation von Kindern, die [ihn] hasst .

Hierbei betont Zach Braff aber, dass Turk Epic Games nie verklagen wollte. Er sagte nur, es sei sein Tanz. Daraufhin gab es aber wohl negative Reaktionen von Teenagern und jüngeren Fortnite-Fans. Das soll so weit gegangen sein, dass sie ihm vorwarfen, er mache das nur, weil er lange keine Arbeit hatte, nur Geld wolle und ihnen Fortnite wegnehmen will.

Beide fassen dann noch zusammen, dass diese Kinder wild sind und sich nicht zurückhalten würden. Braff sagt dazu: Sie haben ihn mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpft. Er hatte eine harte Woche.

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Heutzutage ist die Situation in Fortnite noch anders als 2018. Mittlerweile gibt es offizielle Skins und Kollaborationen mit Musikern und Schauspielern. So gab es in Fortnite schon Konzerte von Travis Scott, Eminem oder Ariana Grande. Fortnite ist nicht mehr nur ein Spiel, sondern eine große Plattform, in der Firmen auch Werbung machen, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Das geht am besten mit Skins, Emotes und Events.

Was sagt ihr zu Fortnite-Tänzen und freut ihr euch auf die nächste Staffel Scrubs? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch die neueste Staffel der Serie beschäftigt sich mit einer jüngeren Generation, vor allem Dr. Cox hat damit ein Problem: Dr. Cox quälte in Scrubs jahrelang junge Ärzte, doch für die Gen Z muss er seine Methoden ändern

