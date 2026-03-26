Eine einzige Entscheidung in der neuen Staffel Scrubs macht mich wütend, weil es den schönsten Moment aus Staffel 8 verdirbt

Scrubs ist mit einer neuen Staffel zurückgekehrt und die ist schon mit Folge 1 richtig gut. Doch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kann den Machern trotzdem nicht verzeihen, dass sie einen der schönsten Momente der 8. Staffel ruiniert haben.

Das Revival von Scrubs ist endlich auch in Deutschland auf Disney+ gestartet und bereits Folge 1 fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, scheint sich im Sacred Heart nicht viel verändert zu haben. Das Krankenhaus lebt noch, die Witze und die Dynamik der Figuren sind wie früher, zwar mit modernen Ansätzen, doch ohne den Geist des Originals zu verlieren.

Kurz gesagt: Schon die erste Folge ist richtig gut. Eigentlich.

Denn eine Entscheidung aus der ersten Folge kann ich nicht verzeihen, die mich eigentlich nicht stören sollte. Doch sie verdirbt mir einen der schönsten Momente der 8. Staffel.

Staffel 8 war der perfekte Abschluss, doch eine Entscheidung macht es zunichte

Achtung: Es kommt zu einem Spoiler aus der ersten Folge der neuen Scrubs-Staffel.

Ich bin mit Folge 1 der neuen Scrubs-Staffel eigentlich ziemlich zufrieden. Doch als ich erfahren habe, dass J.D. und Elliot nicht mehr verheiratet sind, hat es mich trotzdem stark gestört. Eigentlich sind mir Paare und Shippings in Serien ziemlich egal. So richtig ernst habe ich das nie genommen. Deshalb war ich auch so verwundert, dass mich das genau bei Scrubs so stört.

Die 8. Staffel von Scrubs gehört zu den schönsten Serienenden, die ich so in Erinnerung habe. Nichts repräsentiert das so gut wie die finale Szene von J.D. in Folge 19 der 8. Staffel. Es läuft der Song Book of Love von Peter Gabriel und J.D. sieht auf einer Leinwand seine Zukunft mit seinen Freunden, Kindern und eben Elliot.

Ich bin nicht gerade der größte Freund von so romantisch-kitschigen Szenen, aber die trifft mich doch jedes Mal. Es ist das schöne Happy End von all den Figuren, die ich über die Jahre lieben gelernt habe. Da verdrücke sogar ich gerne mal eine Träne. Es ist einfach eine der besten Scrubs-Folgen.

Und genau deshalb stört mich der jetzige Konflikt mit J.D. und Elliot. Klar, selbst Menschen, die perfekt zusammenpassen, können sich trennen, aber hier wirkt es wie ein erzwungener Plotpunkt, um etwas Drama zu erzählen.

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Das Revival braucht das gar nicht

Das, was mich wohl am meisten an dieser Entscheidung stört, ist, dass das Revival das gar nicht braucht. Es ist wichtig, dass es Charakterentwicklung gibt, und schon die erste Folge zeigt mit Turk und Dr. Cox, dass sich Dinge trotz derselben Atmosphäre wie damals geändert haben.

Vor allem Turks Stimmung hat großes Potenzial für eine starke Geschichte und der Konflikt von J.D. und Elliot passt da nicht so gut rein, es wirkt wie ein Rückschritt der beiden. Klar, bisher weiß ich nicht, wie es mit den beiden weitergeht, aber ihre Szenen waren die schwächsten der Folge.

Und wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass sich die beiden versöhnen und wieder zusammenkommen, wird mich das nur noch mehr verwirren. Das Finale von Staffel 8 behauptet zwar nie, dass es wirklich so kommt, doch in meinem Kopf war es immer die garantierte Zukunft für die Ärzte.

Das Scrubs-Revival zeigt schon mit Folge 1, wie viel Potenzial und Spaß in der Rückkehr zum Sacred Heart steckt. Deshalb ist es so unfassbar schade, dass man einen der schönsten Momente so revidiert, vor allem, wenn man es nicht gebraucht hätte.

Wie seht ihr das? Habt ihr die Folge schon gesehen und was haltet ihr von der Trennung von J.D. und Elliot? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich werde aber natürlich weiterschauen, denn all die anderen Aspekte gefallen mir echt gut. Erinnert ihr euch noch an die Gast-Stars aus Scrubs: Die 9 besten Auftritte von Stars in Scrubs, die sogar Dr. Cox die Show gestohlen haben