Scrubs Staffel 9 hat ein Herzstück der Serie zerstört, jetzt kommt es mit dem Revival endlich wieder zurück

Jeder hat wohl seinen Liebling in der Serie Scrubs. Viele davon kehren im Revival auch zurück. Dazu aber auch ein Detail im Hintergrund, das die Serie erst so gut macht.

Scrubs als Serie funktioniert nicht einfach nur dank der Witze und mitreißenden Geschichten. Die Figuren und, wie sie gezeichnet sind, sind der wichtigste Faktor dafür, warum die Serie auch nach 15 Jahren weiterhin so sehr geliebt wird.

Dabei wird das Herz der Serie und der Figuren oft übersehen: Das Sacred Heart. Staffel 9 zerstörte es nicht nur innerhalb der Serie, sondern auch symbolisch. Dabei ist das Krankenhaus nicht einfach nur ein Set, es ist ein wichtiger Aspekt für alle möglichen Szenen, und das liegt an handwerklichen Elementen, die man auf den ersten Blick gar nicht bemerkt.

Das Sacred Heart selbst ist ein lebender Organismus

Es ist offensichtlich, dass Sets für Filme und Serien wichtig sind, doch Scrubs zeigt hervorragend, wie man diese richtig umsetzt. Das Sacred Heart war in den ersten 8 Staffeln von Scrubs ein gebautes Set in einem alten Krankenhaus mit mehreren Etagen. Dadurch wirkt es auf den ersten Blick schon echter , als hätte man vereinzelt nur Bühnen gebaut.

Doch das allein reicht nicht, um dem Krankenhaus einen eigenen Charakter zu geben. Schaut man sich die Serie an und achtet auf den Hintergrund, bemerkt man erst, wie viel da eigentlich los ist. Ärzte sprechen mit Patienten, unterschreiben Zettel oder laufen durch die Gänge.

Auch die Hauptfiguren interagieren damit: Sie setzen sich auf Tische oder schnappen sich Gerätschaften. Das Sacred Heart erhält eine gewisse Dreidimensionalität.

Das ist nicht nur sinnloses Gewusel, es wirkt stets wie organisches Verhalten, als würden da im Hintergrund echte Prozesse stattfinden, und als Zuschauer sieht man eben nur J.D. und seine Kollegen. Dadurch wirkt das Ganze nicht einfach nur wie ein Set voller Statisten. J.D.s Geschichten sind kleinere Geschehnisse in einem großen Ganzen.

Das Sacred Heart wirkt größer, greifbarer und insgesamt realistischer. Davon profitieren die Gags, die dramatischen Momente und insgesamt die Charaktere. Man glaubt, dass das, was passiert, irgendwo in den USA wirklich passiert ist.

Das zeugt auch vom Können eines filmischen Handwerks. Es wird auf Bildkompositionen geachtet, und je mehr Leute im Bild sind, desto schwieriger ist es, ein stimmiges Konstrukt zu erzeugen, auch im Hintergrund. Alles Gesehene muss geplant werden, und die Macher hinter Scrubs sind ziemlich gut darin.

Das Revival weiß selbst, wie wichtig das Sacred Heart ist

In der kontroversen 9. Staffel von Scrubs wird das Krankenhaus plattgemacht und durch eine Medizinschule ersetzt. Die Staffel, die bei Fans ohnehin nicht gut ankam, verlor dabei nicht nur das coole Set, sondern auch symbolisch das Herz, das Scrubs so genial macht.

Im Revival scheint Staffel 9 aber irrelevant zu sein, denn das Sacred Heart steht wieder. Da das originale Gebäude für die Dreharbeiten des Revivals aber nicht mehr steht, musste man das Sacred Heart nachbauen. Dabei konnte man zwar nicht alle Etagen neu bauen, aber Orte wie der ikonische Eingang sind wieder zurück. In einem YouTube-Video von Architectural Digest zeigt die Produktion, wie man versucht hat, gewisse Orte nachzubauen, auch wenn man tricksen muss.

Jetzt muss sich nur noch zeigen, dass man es auch filmisch hinbekommt, das Sacred Heart erneut zum Leben zu erwecken, denn das hat es absolut verdient.

Freut ihr euch, dass das Sacred Heart endlich wieder da ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Das Revival ehrt nicht nur das Set, sondern auch einen verstorbenen Schauspieler, der in Scrubs für viele Lacher sorgte: Das Scrubs Revival ehrt einen verstorbenen Kollegen, benennt besonderen Ort nach ihm