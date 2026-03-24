Scrubs Revival: Neue Staffel – Alle Infos zu Stream, Besetzung, Trailer und mehr

Anfang der 2000er-Jahre begeisterte die Comedy-Serie Scrubs unzählige Zuschauer. 2026 soll die Serie nach 17 Jahren wieder zurückkehren. MeinMMO verrät euch alle Infos, die ihr dafür wissen müsst.

Update: Der folgende Artikel wurde am 24.03.2026 mit den Rollen der neuen Schauspieler und einer Anpassung der Struktur aktualisiert.

Was ist das für eine Serie? Scrubs ist eine Comedy-Serie, die 2001 startete und 2010 mit Staffel 9 endete. Man begleitet J.D. und seine Freunde, die als Ärzte nicht nur die absurden, sondern auch die tragischen Momente des Krankenhausalltags erleben.

Die soll jetzt mit einem neuen Revival fortgesetzt werden.

Wo gibt es die neue Staffel Scrubs im Stream in Deutschland? Ab dem 25.03.2026 könnt ihr die neue Staffel von Scrubs auf Disney Plus schauen. Wöchentlich soll eine neue Folge erscheinen.

In den USA startete die neue Staffel Scrubs bereits am 25.02.2026 auf ABC und dem TV-Sender Hulu.

Scrubs Revival: Besetzung

Welche Besetzung gibt es beim Scrubs-Revival? Da die Serie mit der neuen Staffel fortgesetzt wird, kehren viele Schauspieler in ihre alten Rollen zurück. Bisher sind folgende Darsteller bekannt:

Zach Braff als J.D.

Donald Faison als Christopher Turk

Sarah Chalke als Elliot Reid

Judy Reyes als Carla Espinosa

John C. McGinley als Perry Cox

Robert Maschio als Todd Quinlan

Phil Lewis als Hooch

Christa Miller als Jordan Sullivan

Neil Flynn als Hausmeister

Vanessa Bayer in der neuen Rolle Sibby Wilson

Joel Kim Booster in der neuen Rolle Dr. Kevin Park

Ava Bunn in der neuen Rolle Dr. Sam Tosh

Jacob Dudman in der neuen Rolle Dr. Asher Green

David Gridley in der neuen Rolle Dr. Blake Lewis

Layla Mohammadi in der neuen Rolle Dr. Amata Hadi

Amanda Morrow in der neuen Rolle Dr. Dashana Trainor

Michael James Scott in der neuen Rolle Dubois

Ken Jenkins, den man als Dr. Kelso aus der Original-Serie kennt, wird in der neuen Staffel von Scrubs laut aktuellen Informationen nicht zurückkehren.

Scrubs Revival: Trailer

Gibt es einen Trailer zum Scrubs-Revival? Ein erster großer Trailer wurde am 11.02.2026 veröffentlicht. Dort sieht man zurückkehrende Figuren und einen möglichen roten Faden für den Plot der neuen Staffel. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Gibt es noch weitere Teaser? Am 07.01.2026 veröffentlichte man auf dem TikTok-Account von Scrubs einen neuen Clip zur Serie. Dort sieht man kurze Ausschnitte des kommenden Revivals und man hört den neuen Namen, den Dr. Cox für J.D. nutzt: Oldie .

Am 14.01.2026 veröffentlichte man ein erstes Poster zum Revival, das Elliot, J.D. und Turk zeigt. Das Poster könnt ihr hier sehen:

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Scrubs Revival: Handlung

Worum geht es im Scrubs-Revival? Bisher ist nichts zur möglichen Handlung der Fortsetzung bekannt. Dem ersten Teaser nach scheint man die Ausgangslage aus der 9. Staffel aber zu ignorieren. Die bekannten Figuren scheinen wieder zusammen in einem Krankenhaus zu arbeiten.

Die 9. Staffel konzentrierte sich auf die Ausbildung neuer Ärzte und viele bekannte Figuren kamen kaum bis gar nicht mehr vor. Das Revival scheint sich dabei also wieder auf die altbekannten Charaktere zu fokussieren, die jetzt aber noch mehr Pflichten, wie das Eltern-Sein, haben. Falls ihr euch auf die Serie vorbereiten wollt, haben wir die 10 besten Folgen gerankt: Die 10 besten Folgen von Scrubs im Ranking