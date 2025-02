7 Serien wie Scrubs, um die gähnende Leere in eurem Herzen zu füllen

Scrubs ist für viele Zuschauer eine der besten Serien aller Zeiten. Vor allem der Mix aus Comedy und tragischen Momenten ist ein besonderes Merkmal der Serie. MeinMMO stellt euch 7 Serien vor, die ihr als Fan von Scrubs schauen solltet.

Wie wurde diese Liste erstellt? Diese Liste soll Serien zeigen, die vom Humor, der Machart oder dem Stil für Scrubs-Fans empfehlenswert sind. Dabei geht es nicht um das Krankenhaus-Setting, sondern unter anderem um folgende Aspekte:

teils unsympathische Figuren, die aber trotzdem liebenswert und charmant sind

Absurde Situationen am Arbeitsplatz, die trotzdem noch gerade so glaubwürdig sind

Eine gute Balance zwischen lustigen, aber auch emotionalen Szenen

Ein gutes Verständnis von Timing in Zusammenarbeit mit der Kamera und den Dialogen

Die Liste basiert auf der Meinung von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes. Falls ihr einen anderen passenden Tipp habt, dann schreibt es uns in die Kommentare.

1. The Office

Erscheinungsjahr: 2005 | Folgen: 201 Folgen in 9 Staffeln | Streamingplattform: Netflix

Worum geht es in The Office? The Office ist die US-Variante einer Serie, die ursprünglich in Großbritannien gestartet ist. Man begleitet den Alltag der Scranton-Filiale der fiktiven Papierfirma Dunder Mifflin. Durch die Art des Chefs Michael Scott, gespielt von Steve Carell, kommt es regelmäßig zu absurden Situationen.

Was macht The Office so gut? Michael Scott ist ein Chef, den sich eigentlich keiner wünschen könnte, doch vor allem ab der dritten Staffel hat er auch liebenswerte Momente. Die Figuren sind charmant und die Situationen sind meistens so unangenehm, dass man trotzdem lachen muss.

Zusammen mit den tollen Dialogen und dem echt guten komödiantischen Timing kann man nicht anders als hinzugucken.