Die 10 besten Folgen von Scrubs im Ranking

Was macht die Folge so gut? Meine Dusel-Diagnose ist eine der besten Folgen, die Dr. Kelso gewidmet ist. Hauptsächlich erzählt er einem jungen Assistenzarzt, wie es im Krankenhaus läuft. Dabei erklärt er auch viele schwierige Dinge. Doch als er ihn fragt, ob seine Zeit die Hölle wird, sagt Kelso nur: Ich denke, sie werden sie lieben.

Was passiert in der Folge? Dank Elliot erfuhr der Vorstand des Krankenhauses, dass Dr. Kelso eigentlich zu alt ist, um noch als Chefarzt arbeiten zu dürfen. Mit der gesamten Krankenhaus-Belegschaft überzeugt Elliot den Vorstand doch noch, Kelso zu behalten. Doch der lehnt ab.

Was macht die Folge so gut? Es gibt einige Weihnachtsfolgen in Scrubs, doch Mein bester Moment schafft es am besten, ein kitschiges Weihnachtsgefühl zu erzeugen. Selbst der damals noch kalte Dr. Kelso wird durch den Jungen sentimental und versucht zu helfen. Eine Folge, die man sich jedes Weihnachten anschauen kann.

Was passiert in der Folge? Es ist wieder Weihnachten im Sacred Heart, doch ein Vater wird eingewiesen und sein kleiner Sohn ist mit ihm im Krankenhaus. Im Verlauf der Folge trifft der Junge auf mehrere Figuren, wodurch jeder Arzt den Drang verspürt, dem Vater zu helfen.

Was ist Scrubs? Scrubs lief von 2001 bis 2010 und erhielt 9 Staffeln. Dabei steht im Fokus der Ärzte-Serie oft das Absurde mit Tagträumen oder albernen Situationen zwischen den quirligen Figuren. Doch abseits davon bietet Scrubs auch emotionale Momente, die in Erinnerung bleiben.

