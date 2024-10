Ein Handlungsstrang in den späten Folgen von Scrubs ist total sinnlos und wirkt wie ein Fremdkörper – Das ist der Grund

Die Serie Scrubs hat nicht nur mit seinen Hauptdarstellern beliebte Charaktere geschaffen. Auch viele Nebencharaktere werden von den Fans geliebt und bekommen auch Folgen, die sich auf sie konzentrieren. Dabei gab es aber auch einen Tod, der für eine ziemlich emotionale Folge gesorgt hat, der eine Staffel später aber merkwürdig aufgelöst wird.

Um welchen Charakter geht es? Die beliebte Sitcom Scrubs lief zwischen 2001 und 2010. Im Verlauf der Ärzteserie wurden viele Charaktere eingeführt, die sich zu Fanlieblingen entwickelten. Dazu gehören nicht nur die Hauptfiguren wie J.D., Turk, Carla oder Dr. Cox. Auch Nebencharaktere wie Ted, der Hausmeister oder Laverne sind beliebte Figuren.

Doch Laverne sorgt für einen Handlungsstrang, der zwar emotional ist, eine Staffel später aber keinen Sinn mehr ergibt.

Eine verstorbene Figur kehrt plötzlich zurück

Worum geht es? In Staffel 6 Folge 14 ist der zentrale Punkt eine Diskussion zwischen Laverne und Dr. Cox über den Glauben, und wie er Laverne hilft, mit all den schrecklichen Dingen im Krankenhaus klarzukommen. Am Ende der Folge erfährt man aber, dass Laverne bei einem Autounfall verletzt wurde und im Koma sitzt. Eine Folge später stirbt sie.

Beide Folgen an sich sind ziemlich gut. Dr. Cox bekommt Charakterentwicklung mit einem schon vorher angedeuteten Problem und auch der Tod von Laverne sorgt für eine tolle Schauspielleistung von Carla, gespielt von Judy Reyes.

Wo liegt das Problem? Die Folgen über ihren Tod sind grundsätzlich kein Problem. Scrubs hat viele Folgen, die mit emotionalen Momenten die Komik auflockern. Das Problem an dem Handlungsstrang ist ein neuer Charakter in Staffel 7.

Dort erscheint der Charakter Shirley, der, wie schon Laverne, auch von Aloma Wright gespielt wird. Sie verhält sich auch in den wenigen Szenen wie Laverne. J.D. spricht das sogar in einer Folge an. Da sagt er, sie sähe aus wie eine Schwester, die früher hier gearbeitet hat. Er nennt sie im Deutschen sogar Lavernavu , ein Mix aus Laverne und Déjà-vu.

Im Zuge der traurigen und emotionalen Folgen in Staffel 6 wirkt es ziemlich unpassend, dass man den Charakter in dieser Form wieder zurückbringt.

Man wusste einfach nicht, wie es weitergeht

Warum hat man das gemacht? Den Tod von Gastfiguren war man in Scrubs schon gewohnt. Dabei denkt man direkt an Brendan Fraser, der den Bruder von Jordan spielte. Nebenfiguren ist so etwas eigentlich nicht passiert. In einer Talkrunde erklärte Bill Lawrence, der Macher der Serie, wieso man es so gemacht hat.

In einer Talkrunde (via YouTube) sprach die Crew von Scrubs über Gastfiguren und ihre Tode. Dabei kam auch Laverne zur Sprache. Laut Lawerence hat man Laverne in der Serie umgebracht, weil man dachte, die 6. Staffel würde die letzte Staffel werden. Er versprach ihr aber eine Rückkehr, wenn es doch zu einer siebten Staffel kommt.

Es ist schwer, Arbeit in der Comedybranche zu finden, es gibt nicht viele Komödien im Fernsehen, also habe ich ihr gesagt, dass sie, wenn die Serie ein siebtes Jahr weitergeführt wird, als eine andere Figur namens Shirley zurückkommen würde. Bill Lawerence über den Grund, warum Aloma Wright zurückkehrte.

Die Ähnlichkeiten zum Charakter Laverne fallen dabei aber in der Serie nur J.D. auf. Alle anderen Charaktere der Serien reagieren gar nicht erst darauf. In solch langen Serien kann man nicht immer alles im Voraus planen. So auch den Hausmeister nicht: Der größte Feind von J.D. in Scrubs sollte eigentlich gar nicht existieren, doch die Serie war zu gut