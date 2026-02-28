Das Scrubs Revival ehrt einen verstorbenen Schauspieler, benennt besonderen Ort nach ihm

Das Scrubs Revival und damit die 10. Staffel der beliebten Serie rund um J.D. und Turk startet in weniger als einem Monat in Deutschland. Auf Youtube zeigen die Schauspieler, wie die neuen Drehorte aussehen, und ehren dabei einen verstorbenen Schauspieler des Originals.

Was ist das für ein Video? Auf dem Youtube-Kanal von Architectural Digest wurde ein Video hochgeladen, in dem der Schauspieler von J.D., Zach Braff, eine Führung durch die neuen Sets der 10. Staffel von Scrubs gibt.

Dort verrät er zu mehreren Locations der Serie Hintergrundinformationen und ein besonderer Ort wurde benutzt, um den verstorbenen Schauspieler vom Anwalt der Serie, Ted, zu ehren.

Wer war der Schauspieler von Ted? Sam Lloyd startete seine Schauspielkarriere in der Serie „Harrys wundersames Strafgericht“. Dort trat er in zwei Folgen auf und bekam später weitere kleinere Rollen. Neben der Schauspielerei war er Teil der A-cappella-Gruppe „The Blanks“, die einige Gastauftritte in Scrubs hatte.

Von 2001 bis 2009 war er schließlich fester Teil der Besetzung von Scrubs und spielte den nervösen und meist verschwitzten Anwalt des Krankenhauses Sacred Heart. Zu Beginn von 2019 war bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert worden. Am 30. April 2020 verstarb Sam Lloyd (scrubs.fandom.com).

Sam Lloyd wird in der neuen Bar von Scrubs geehrt

Während Zach Braff im Video von einer Setlocation zur anderen geht und zeigt, wie die Drehorte des Scrubs Revival aussehen, kommt er bei Minute 7:21 bei der Bar an. Dort haben die Charaktere oft ihren Feierabend verbracht.

Die Bar hat für die neue Staffel den Namen „Lloyds Junction“ bekommen. „Junction“ kann ins Deutsche mit Knotenpunkt oder Treffpunkt übersetzt werden. Also ein Ort, an dem die Schauspieler in ihren Rollen zusammenkommen und den verstorbenen Sam Lloyd ehren.

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video schreiben auch einige Fans der Serie ihre Gedanken zur Ehrung von Lloyd:

„Die Bar nach Sam Lloyd zu benennen, ist das Herzlichste überhaupt!“, schreibt self1sch.

dannyboi4111 schreibt: „Ich freue mich so, dass Scrubs zurück ist! Traurig, dass Sam Lloyd das nicht mehr erleben konnte, aber ich bin froh, dass sie sich an ihn erinnern.“

Das Scrubs Revival wird am 25. März 2026 auf Disney+ erscheinen. Dabei sollen nicht alle Folgen sofort veröffentlicht werden, sondern nach und nach. Wir haben euch alle Informationen rund um die zehnte Staffel von Scrubs zusammengefasst: Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie