Ein einziger Satz im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler von Staffel 9 nicht wiederholen

Das Revival von Scrubs steht vor der Tür. Für MeinMMO-Redakteur Niko zeigt der neue Trailer bereits, dass die Serie in die richtige Richtung geht, und dafür braucht es nur einen Satz von Dr. Cox.

Was ist das Scrubs Revival? In den USA startet am 25.02.2026 das Revival zu Scrubs. J.D., Turk und die anderen bekannten Ärzte kehren zurück und stellen sich erneut dem Krankenhausalltag. Obwohl es bisher keine konkreten Informationen zum deutschen Release gibt, schaue ich mir jeden Trailer und Teaser an.

Scrubs ist für mich eine der besten Serien aller Zeiten. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie oft ich die 8 Staffeln geschaut habe. Die 9. war zwar eine Enttäuschung, aber ich liebe das Sacred Heart einfach. Wenn es mir nicht gut geht, schalte ich einfach Scrubs ein.

Deshalb bin ich auch skeptisch, was das Revival angeht. Erneut geht es um neue Gesichter, aber der aktuelle Trailer stimmt mich positiv, vor allem ein Satz von Dr. Cox.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen:

Der Ansatz von Staffel 9, aber anders umgesetzt

Was war das Problem von Staffel 9? In einem Interview mit Esquire verriet Zach Braff, der Darsteller von J.D., dass die 9. Staffel eigentlich als Spin-off geplant war. Das merkt man. Die alten Charaktere wurden in den Hintergrund gerückt und neue Charaktere übernahmen die Hauptrollen.

In Staffel 9 ging es um Medizinstudenten, die Ärzte werden wollen. An sich kein schlechter Ansatz, aber die neuen Figuren konnten die Staffel und die hohen Erwartungen nicht tragen. Es fehlten der Charme und der Zauber aus dem Sacred Heart. Die großen Stärken, die man sogar nur an einer kleinen Nebenfigur sehen kann, sind nicht vorhanden.

Das Revival scheint sich jetzt wieder auf angehende Ärzte zu fokussieren, doch mit einem völlig anderen Ansatz, den Dr. Cox mit nur einem Satz perfekt beschreibt: Diese Assistenzärzte brauchen jemanden, der für sie das tut, was ich für dich getan habe.

Das Revival von Scrubs scheint nicht einfach nur auf Nostalgie zu setzen, es soll die Figuren weiter erzählen.

Nostalgie alleine reicht nicht

Warum ist dieser Satz so gut? Im gesamten Trailer gibt es viele Gags, zurückkehrende Figuren und eine lockere Stimmung. Doch dieser eine Satz von Dr. Cox ist wie ein emotionaler Moment in der Folge. Es passt perfekt in den Trailer rein, weil die Essenz der Ursprungsserie aufgefangen wird: Ja, es gibt viele Gags, doch Scrubs ist immer auch zutiefst menschlich.

Obwohl seit J.D.s letztem Auftritt fast 15 Jahre vergangen sind, muss er als Person und Arzt wachsen. Er muss zu dem werden, der Dr. Cox für ihn war. In der Ursprungsserie wuchs J.D. dadurch oftmals über sich hinaus, doch jetzt muss er genau dieser Mentor werden.

Die anderen Momente des Trailers zeigen: Das Arbeiten im Krankenhaus ist auch nach Jahrzehnten noch schwer. Hierbei hat schon der Vorgeschmack auf die Serie ein gutes Timing für die Balance aus Witz und Drama.

Und das Wichtigste, was mich direkt zum Lächeln gebracht hat: Die Chemie zwischen den Darstellern scheint so gut zu sein wie seit Staffel 1. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Donald Faison (Turk) und J.D. auch privat gut befreundet sind und sogar einen Podcast zu Scrubs gemacht haben.

Ich habe trotzdem Angst vor den Assistenzärzten

Eine leichte Skepsis bleibt trotzdem. Als Plotpunkt finde ich die Assistenzärzte echt gut. In den späteren Staffeln arbeitete Scrubs schon mal mit ihnen, aber ich hoffe auch, dass sie als Figuren nicht einen zu großen Fokus bekommen werden.

Im Trailer wirken sie bereits eher wie Gimmicks, weshalb ich mir nicht allzu große Sorgen mache, aber man sollte sich schon auf die Kernfiguren der alten Serie konzentrieren. Das wollen die Fans sehen, und das sollte auch als Revival funktionieren.

