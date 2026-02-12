Ein einziger Satz im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler von Staffel 9 nicht wiederholen

EntertainmentMeinung
3 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Ein einziger Satz im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler von Staffel 9 nicht wiederholen

Das Revival von Scrubs steht vor der Tür. Für MeinMMO-Redakteur Niko zeigt der neue Trailer bereits, dass die Serie in die richtige Richtung geht, und dafür braucht es nur einen Satz von Dr. Cox.

Was ist das Scrubs Revival? In den USA startet am 25.02.2026 das Revival zu Scrubs. J.D., Turk und die anderen bekannten Ärzte kehren zurück und stellen sich erneut dem Krankenhausalltag. Obwohl es bisher keine konkreten Informationen zum deutschen Release gibt, schaue ich mir jeden Trailer und Teaser an.

Scrubs ist für mich eine der besten Serien aller Zeiten. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie oft ich die 8 Staffeln geschaut habe. Die 9. war zwar eine Enttäuschung, aber ich liebe das Sacred Heart einfach. Wenn es mir nicht gut geht, schalte ich einfach Scrubs ein.

Deshalb bin ich auch skeptisch, was das Revival angeht. Erneut geht es um neue Gesichter, aber der aktuelle Trailer stimmt mich positiv, vor allem ein Satz von Dr. Cox.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen:

Der neueste Trailer zum Scrubs Revival zeigt die wichtigsten Elemente der Serie
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein einziger Satz im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler von Staffel 9 nicht wiederholen Die Netflix-Serie zu One Piece schafft es, dass Fans plötzlich auf den unbeliebtesten Bösewicht stehen: „Kann nicht glauben, dass ich das sage“ Der Trailer zu einem neuen Sci-Fi-Film ist so gut, dass ein sprechender Stein die Community emotional macht Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Fan fürchtet sich, dass A Knight of the Seven Kingdoms so endet wie Game of Thrones, doch der Kopf hinter der Serie ist zuversichtlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Scrubs, Two and a Half Men und The Big Bang Theory: Welche Comedy-Serien auf Pro7 waren die besten? Ein neuer Thriller auf Netflix über knallharte Cops schafft es in 89 Ländern auf Platz 1 Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben

Der Ansatz von Staffel 9, aber anders umgesetzt

Was war das Problem von Staffel 9? In einem Interview mit Esquire verriet Zach Braff, der Darsteller von J.D., dass die 9. Staffel eigentlich als Spin-off geplant war. Das merkt man. Die alten Charaktere wurden in den Hintergrund gerückt und neue Charaktere übernahmen die Hauptrollen.

In Staffel 9 ging es um Medizinstudenten, die Ärzte werden wollen. An sich kein schlechter Ansatz, aber die neuen Figuren konnten die Staffel und die hohen Erwartungen nicht tragen. Es fehlten der Charme und der Zauber aus dem Sacred Heart. Die großen Stärken, die man sogar nur an einer kleinen Nebenfigur sehen kann, sind nicht vorhanden.

Das Revival scheint sich jetzt wieder auf angehende Ärzte zu fokussieren, doch mit einem völlig anderen Ansatz, den Dr. Cox mit nur einem Satz perfekt beschreibt: Diese Assistenzärzte brauchen jemanden, der für sie das tut, was ich für dich getan habe.

Das Revival von Scrubs scheint nicht einfach nur auf Nostalgie zu setzen, es soll die Figuren weiter erzählen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Die Top 10 der Ärzte aus Scrubs – JD schafft es nicht mal in seiner eigenen Serie die beliebteste Figur zu sein
von Sophia Weiss

Nostalgie alleine reicht nicht

Warum ist dieser Satz so gut? Im gesamten Trailer gibt es viele Gags, zurückkehrende Figuren und eine lockere Stimmung. Doch dieser eine Satz von Dr. Cox ist wie ein emotionaler Moment in der Folge. Es passt perfekt in den Trailer rein, weil die Essenz der Ursprungsserie aufgefangen wird: Ja, es gibt viele Gags, doch Scrubs ist immer auch zutiefst menschlich.

Obwohl seit J.D.s letztem Auftritt fast 15 Jahre vergangen sind, muss er als Person und Arzt wachsen. Er muss zu dem werden, der Dr. Cox für ihn war. In der Ursprungsserie wuchs J.D. dadurch oftmals über sich hinaus, doch jetzt muss er genau dieser Mentor werden.

Die anderen Momente des Trailers zeigen: Das Arbeiten im Krankenhaus ist auch nach Jahrzehnten noch schwer. Hierbei hat schon der Vorgeschmack auf die Serie ein gutes Timing für die Balance aus Witz und Drama.

Und das Wichtigste, was mich direkt zum Lächeln gebracht hat: Die Chemie zwischen den Darstellern scheint so gut zu sein wie seit Staffel 1. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Donald Faison (Turk) und J.D. auch privat gut befreundet sind und sogar einen Podcast zu Scrubs gemacht haben.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Scrubs, Two and a Half Men und The Big Bang Theory: Welche Comedy-Serien auf Pro7 waren die besten?
von Niko Hernes

Ich habe trotzdem Angst vor den Assistenzärzten

Eine leichte Skepsis bleibt trotzdem. Als Plotpunkt finde ich die Assistenzärzte echt gut. In den späteren Staffeln arbeitete Scrubs schon mal mit ihnen, aber ich hoffe auch, dass sie als Figuren nicht einen zu großen Fokus bekommen werden.

Im Trailer wirken sie bereits eher wie Gimmicks, weshalb ich mir nicht allzu große Sorgen mache, aber man sollte sich schon auf die Kernfiguren der alten Serie konzentrieren. Das wollen die Fans sehen, und das sollte auch als Revival funktionieren.

Scrubs ist nicht die einzige Comedy-Serie, die 2026 zurückkehrt. Mit Malcolm Mittendrin kehrt auch die wohl chaotischste Familie mit einer Miniserie zurück. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier: Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung

Quelle(n): Titelbildquelle: ABC auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
One Piece Wapol Titel title 2

Die Netflix-Serie zu One Piece schafft es, dass Fans plötzlich auf den unbeliebtesten Bösewicht stehen: „Kann nicht glauben, dass ich das sage“

Screenshot aus einem Trailer zu A Knight of The Seven Kingdoms

Fan fürchtet sich, dass A Knight of the Seven Kingdoms so endet wie Game of Thrones, doch der Kopf hinter der Serie ist zuversichtlich

Scrubs Revival Teaser, J.D. Elliot Turk

Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie

Fallout Season 2 Featurette Lucy

Eine der perfidesten Vaults in Fallout steht ausgerechnet unter einer Schule, trennt Kinder von ihren Eltern

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx