Die Top 10 der Ärzte aus Scrubs – JD schafft es nicht mal in seiner eigenen Serie die beliebteste Figur zu sein

Der Countdown zu den neuen Episoden von „Scrubs – Die Anfänger“ läuft und wir haben uns gefragt, wer von den vielen Ärzten die beliebtesten sind – bisher. Und ausgerechnet Hauptfigur JD hat es nicht in die Top 3 geschafft.

Wie ist dieses Ranking entstanden? Wir haben für dieses Ranking die Webseite keywordtool.io zu Rate gezogen. Die Seite trackt Suchanfragen via Google. Eingesehen werden können Informationen über die vergangenen 12 Monate zu einer konkreten Anfrage sowie ähnlichen bzw. zugeordneten Anfragen.

Um die Vergleichbarkeit zu wahren, haben wir jeweils die weltweiten Suchanfragen konkret zu den Ärzten rausgesucht. Zeitraum waren die vollen vergangenen 12 Monate und wir wollten es weltweit wissen.

Natürlich gibt es in Scrubs weitaus mehr als nur 10 Ärzte. Aufgrund der geringen Suchanfragen für Nebencharaktere wie den verrückten Dr. Hooch oder Dr. Bartfratze haben wir uns auf die beliebtesten 10 konzentriert.

Spoiler-Warnung: Es finden sich im Ranking Charaktere aus allen bisher veröffentlichten neun Staffeln wieder. Entsprechend kann es hier zu Spoilern kommen.

Scrubs zeigt im 2. Teaser zum Revival, dass J.D. und Turk auch nach 16 Jahren noch herumalbern können
Scrubs Dr. Doug Murphy

10. Dr. Doug Murphy

Das Ranking startet mit Dr. Doug Murphy mit nur 720 Suchanfragen in 12 Monaten. Johnny Kastl spielt den absoluten Unglücksraben von Scrubs. Er startet in der ersten Episode zusammen mit JD, Turk und Elliot. Allerdings sterben seine Patienten öfter, als dass sie geheilt nach Hause gehen.

Im Verlauf der Serie entdeckt er sein Talent für die Pathologie: Dadurch, dass ihm schon so viele Patienten durch seine eigenen Fehler verstorben sind, erkennt er sogar die wildesten Todesursachen mit Leichtigkeit. Er sorgt später immer wieder für Situationskomik, wenn er mit Leichensäcken in Aufzügen oder Gängen steht.

Scrubs Dr. Denise Mahoney

9. Dr. Denise Mahoney

In der Rolle von Dr. Denise Mahoney ist Eliza Coupe zu sehen. Sie hat es mit 1.600 Suchanfragen auf Platz 9 geschafft. Ihr Debüt feiert sie in Episode 1 der achten Staffel als Assistenzärztin. Für JD ist besonders schlimm, wie emotionslos und kalt Denise ihren Patienten gegenüber wirkt.

Sie beißt sich allerdings durch und in Staffel neun ist sie schlussendlich Ärztin und bildet ihre eigenen Assistenzärzte aus.

Scrubs Dr. Kim Briggs

8. Dr. Kim Briggs

Dr. Kim Briggs ist Urologin, die Mutter von JDs ältestem Kind und steht auf Platz 8 der meistgesuchten Ärzte aus Scrubs mit 1.643 Suchanfragen. Sie taucht das erste Mal in Folge 23 der fünften Staffel auf und wird von Elizabeth Banks gespielt. Tatsächlich ist Kim schon länger am Sacred Heart tätig als JD und Turk – sie haben sie nur nie wahrgenommen.

Quelle(n): Scrubs Fandom Wiki
