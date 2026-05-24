Ein Supe aus The Boys hat mehr Schaden angerichtet als Homelander, ist im Finale keine Sekunde zu sehen

Der große Showdown von The Boys zeigte viele bekannte Figuren in einem letzten Kampf. Dabei fehlt aber einer, der mehr Schaden angerichtet hat als Homelander.

Mit Staffel 5 endete nicht nur die Amazon-Serie The Boys, viele Figuren, die Zuschauer über Jahre begleitet haben, mussten sich ihrem Schicksal stellen. Dabei war die Zerstörung in der letzten Folge wohl weniger, als viele es erwartet haben.

Vor allem Homelander enttäuschte bestimmte Fans und veranstaltete kein imposantes Zerstörungsfest. Einige Zuschauer haben jetzt noch festgestellt, dass eine Nebenfigur der Welt deutlich mehr geschadet hat – dabei musste sie nicht mal im Finale auftreten.

Achtung: Es kommt zu Spoilern zur 5. Staffel von The Boys. Ihr seid gewarnt!

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Einer verpestete das Meer

Um welche Figur geht es? Black Noir 2 ist der Übeltäter, wie ein Reddit-Post zeigt. Der Ersteller des Threads stellt fest, dass er weltweit mehr Schaden angerichtet hat als Oberschurke Homelander. Er tauchte zum ersten Mal in der 1. Folge von Staffel 4 auf und ersetzte den echten Black Noir, nachdem dieser von Homelander getötet wurde.

Er fungiert weniger als Supe, sondern mehr als Marketing-Kniff, damit die Welt weiter glaubt, dass Noir lebt. So darf er gar nicht sprechen oder seine Fähigkeit zu fliegen nutzen. Außerdem wird er meist als Bro von The Deep gezeigt, vor allem in ihrem gemeinsamen Podcast (etwa auf YouTube).

Wie hat er der Welt geschadet? In der 5. Staffel baut Vought eine Ölpipeline durchs Meer (zwischen Alaska und Sibirien), für die The Deep sogar (wenn auch widerwillig) wirbt. In einem Video auf YouTube betont The Deep, dass er die Pipelines selbst überprüft, und ohnehin sei Öl ja nicht gefährlich, es sei vollkommen natürlich und organisch .

Nachdem The Deep den Theater-Regisseur von Black Noir 2 getötet hat, rächt sich Black Noir, indem er die Pipeline zerstört. Das hat zur Folge, dass die Menschen, vor allem aber die Meeresbewohner, denken, The Deep sei schuld. Durch die Zerstörung starben 1,4 Milliarden Fische, eine starke Belastung für die Erde.

Danach wird er voller Wut von The Deep getötet und taucht nach Folge 6 der 5. Staffel nicht mehr auf. Das ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, wie wenig Zerstörung Homelander im Finale eigentlich verursacht hat. Der blonde Superman-Klon war nicht gerade effektiv: Bei seinem Kampf gegen Butcher und Co. wurde eigentlich nur das Oval Office zerstört.

Hierbei sollte man aber sagen, dass Homelander wohl gesellschaftlich einen großen Schaden angerichtet hat. Immerhin erschuf er sich unzählige Anhänger, die alles für ihn getan hätten und denen nach dem großen Finale wohl eine Sinnkrise bevorsteht. Falls ihr euch für die Kräfte interessiert, haben wir hier ein Ranking für euch: The Boys ist zu Ende: Das sind jetzt die 10 stärksten Supes im Power-Ranking



