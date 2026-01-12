In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es mit bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten?

Neben der Medizin ist das Privatleben der (jungen) Ärzte in Scrubs sehr wichtig, vor allem ihr Liebesleben. MeinMMO hat sich angesehen, was nach Suchanfragen auf Google die beliebtesten Pärchen sind. Und danach hätte Protagonist J.D. eigentlich jemand ganz anderen ehelichen sollen.

Wie ist dieses Ranking entstanden? Bei Scrubs steht zwar der Alltag im Krankenhaus im Mittelpunkt, aber das soziale Leben der Charaktere ist auch sehr wichtig für den Plot. Entsprechend gibt es so einige Liebeleien, Beziehungen und Trennungen. Seien es Dr. Cox und seine On-Off-(Ex)-Frau Jordan, Turk und Carla oder J.D.s fast unzählbare Flirtereien.

Wir haben dann das Google-Suchvolumen der jeweiligen Pärchen mit der Webseite Keyword Tool überprüft. In dieser Liste findet ihr die Top 5 Pärchen, die zwischen Dezember 2024 und Dezember 2025 laut der Seite am meisten gesucht wurden.

Achtung, Spoiler! In dieser Liste werden alle bisher ausgestrahlten Staffeln von Scrubs besprochen.
Scrubs zeigt im 2. Teaser zum Revival, dass J.D. und Turk auch nach 16 Jahren noch herumalbern können
Bevor wir mit dem Ranking loslegen, möchten wir euch aber fragen: Was ist eigentlich euer Lieblingspärchen aus Scrubs?

Scrubs Pärchen Ranking JD Jordan

Platz 10: J.D. & Jordan

Den Einstieg in die Top 10 machen Protagonist John Dorian aka J.D. und Jordan, die Ex-Frau von Dr. Cox. Die beiden haben direkt bei ihrem ersten Treffen in Staffel 1 Sex miteinander, was auch geheim bleibt. Zumindest bis zum Ende der ersten Season, wenn Jordan die Bombe bei J.D.s Mentor Dr. Cox platzen lässt.

Ab Staffel 2 begegnen sich die beiden auf freundschaftlicher Ebene. Zum Beispiel hilft Jordan J.D., mit einer seiner Freundinnen Schluss zu machen. Das Pärchen hat die letzten 12 Monate weltweit etwa 380 Suchanfragen generiert.

Scrubs Pärchen Ranking JD Kim

Platz 9: J.D. & Kim

Kim ist neben Elliot vermutlich J.D.s ernsthafteste Beziehung. Die beiden belegen Platz 9 im Ranking mit 470 Suchanfragen. Die beiden lernen sich erst in Staffel fünf kennen, obwohl Kim bereits seit vielen Jahren Urologin im Sacred Heart ist. Die beiden haben ein romantisches Stelldichein auf seinem unbebauten Grundstück. Kim ist danach schwanger, verliert das Baby aber nach eigenen Angaben. Ihre Wege trennen sich.

In Folge 20 der sechsten Season treffen die beiden aber erneut aufeinander und Kim ist hochschwanger. Die zwei kommen daraufhin wieder zusammen, trennen sich aber nach der Geburt ihres Sohnes Sammy ein weiteres Mal. Sie ziehen den Jungen jedoch gemeinsam groß.

kscholz
#1252615

Let’s face the facts about me and you, our love unspecified though I’m proud to call you “chocolate bear” the crowd will always talk and stare.

I feel exactly those feelings too and that’s why I keep them inside ’cause this bear can’t bear the world’s disdain and sometimes it’s easier to hide…

…Than explain our guy love, that’s all it is. Guy love he’s mine I’m his there’s nothing gay about it in our eyes.

You ask me ’bout this thing we share…

…and he tenderly replies.

It’s guy love…

…between two guys.

1
VonGestern
#1252614

War für mich klar, für Carla und Turk zu stimmen. Dann stand doch tatsächlich J.D. und Turk zur Auswahl… warum nochmal eine Abstimmung!?﻿😂

Die einzige Person, die ich gar nicht mochte, war Kim. Sehr unsympathische Figur- irgendwie langweilig und eintönig.
Kim und J.D. war einfach nur böse.

Zuletzt bearbeitet vor 1 Tag von VonGestern
1
