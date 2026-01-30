Malcolm Mittendrin kehrt 2026 endlich wieder zurück. Im neuen Reboot seht ihr viele altbekannte Charaktere der Serie nach Jahren wieder. Alle Informationen dazu findet ihr auf MeinMMO.
Was ist das für ein Reboot? Ursprünglich bestand die Comedy-Serie Malcolm Mittendrin aus sieben Staffeln, die zwischen 2000 und 2006 erschienen sind. Im Fokus standen die Familie von Malcolm, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und das große Chaos, das daraus entsteht.
2026 geht es mit einem Reboot mit dem Titel
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair weiter. Viele Charaktere und Schauspieler kehren dabei zurück.
Wann ist der Start vom Reboot von Malcolm Mittendrin? Am 10.04.2026 sollen die neuen Folgen auf Disney+ erscheinen. Dabei sollen alle vier Folgen direkt am Tag erscheinen.
Gibt es einen Trailer zum Reboot von Malcom Mittendrin? Ja. Zum Reboot mit dem Titel
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht, der ziemlich viel Chaos verspricht:
Malcom Mittendrin Reboot: Cast, Stream und Folgen
Wer ist im Cast dabei? Viele alte Schauspieler kehren für
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair wieder zurück. Von der Hauptfamilie ist fast jeder wieder zurück, außer Dewey, der wird hier nicht von Erik Per Sullivan, sondern von Caleb Ellsworth-Clark gespielt. Auch Jamie, der in der Ursprungsserie noch ein Baby war, wird jetzt von Anthony Timpano gespielt. Ansonsten gibt es folgende Schauspieler:
- Frankie Muniz als Malcolm
- Jane Kaczmarek als Lois
- Bryan Cranston als Hal
- Christopher Masterson als Francis
- Emy Coligado als Piama
- Justin Berfield als Reese
- Caleb Ellsworth-Clark als Dewey
- Anthony Timpano als Jamie
- Craig Lamar Traylor als Stevie Kenarbin
- Todd Giebenhain als Richie
- Kiana Madeira als Tristan
- Meagen Fay als Gretchen Mannkusser
- Vaughan Murrae als Kelly
- Keeley Karsten als Leah
- John Marshall Jones als Brian
- Jett Klyne als Jason
- Erik Gow als Glenn
Wo gibt es das Reboot von Malcolm Mittendrin im Stream? Das Reboot wird in Deutschland auf Disney+ verfügbar sein.
Wie viele Folgen wird es geben? Das Reboot ist als Miniserie konzipiert und wird insgesamt 4 Folgen haben, die alle zeitgleich am 10.04.2026 erscheinen sollen.
Malcolm Mittendrin ist aber nicht die einzige Comedy-Serie, die 2026 fortgesetzt wird. Auch eurem liebsten Krankenhaus, dem Sacred Heart, könnt ihr dieses Jahr einen neuen Besuch abstatten. Mit dem Revival kehren J.D. und seine Kollegen zurück: Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.