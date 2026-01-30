Malcolm Mittendrin kehrt 2026 endlich wieder zurück. Im neuen Reboot seht ihr viele altbekannte Charaktere der Serie nach Jahren wieder. Alle Informationen dazu findet ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Reboot? Ursprünglich bestand die Comedy-Serie Malcolm Mittendrin aus sieben Staffeln, die zwischen 2000 und 2006 erschienen sind. Im Fokus standen die Familie von Malcolm, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und das große Chaos, das daraus entsteht.

2026 geht es mit einem Reboot mit dem Titel Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair weiter. Viele Charaktere und Schauspieler kehren dabei zurück.

Wann ist der Start vom Reboot von Malcolm Mittendrin? Am 10.04.2026 sollen die neuen Folgen auf Disney+ erscheinen. Dabei sollen alle vier Folgen direkt am Tag erscheinen.

Gibt es einen Trailer zum Reboot von Malcom Mittendrin? Ja. Zum Reboot mit dem Titel Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair wurde ein kurzer Teaser veröffentlicht, der ziemlich viel Chaos verspricht:

Malcom Mittendrin Reboot: Cast, Stream und Folgen

Wer ist im Cast dabei? Viele alte Schauspieler kehren für Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair wieder zurück. Von der Hauptfamilie ist fast jeder wieder zurück, außer Dewey, der wird hier nicht von Erik Per Sullivan, sondern von Caleb Ellsworth-Clark gespielt. Auch Jamie, der in der Ursprungsserie noch ein Baby war, wird jetzt von Anthony Timpano gespielt. Ansonsten gibt es folgende Schauspieler:

Frankie Muniz als Malcolm

Jane Kaczmarek als Lois

Bryan Cranston als Hal

Christopher Masterson als Francis

Emy Coligado als Piama

Justin Berfield als Reese

Caleb Ellsworth-Clark als Dewey

Anthony Timpano als Jamie

Craig Lamar Traylor als Stevie Kenarbin

Todd Giebenhain als Richie

Kiana Madeira als Tristan

Meagen Fay als Gretchen Mannkusser

Vaughan Murrae als Kelly

Keeley Karsten als Leah

John Marshall Jones als Brian

Jett Klyne als Jason

Erik Gow als Glenn

Wo gibt es das Reboot von Malcolm Mittendrin im Stream? Das Reboot wird in Deutschland auf Disney+ verfügbar sein.

Wie viele Folgen wird es geben? Das Reboot ist als Miniserie konzipiert und wird insgesamt 4 Folgen haben, die alle zeitgleich am 10.04.2026 erscheinen sollen.

Malcolm Mittendrin ist aber nicht die einzige Comedy-Serie, die 2026 fortgesetzt wird. Auch eurem liebsten Krankenhaus, dem Sacred Heart, könnt ihr dieses Jahr einen neuen Besuch abstatten. Mit dem Revival kehren J.D. und seine Kollegen zurück: Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie