Malcolm Mittendrin: Malcom hat in 2 Episoden nicht mitgespielt, weil er aus Protest vom Set gegangen ist

Malcolm Mittendrin ist eine ikonische TV-Serie, die den Alltag einer eher ungewöhnlichen Familie zeigt. Im Mittelpunkt der Serie steht Malcom, der von Frankie Muniz gespielt wurde. Doch die Dreharbeiten waren nicht immer gut, wie Muniz verriet.

Was ist Malcolm Mittendrin? Die TV-Serie lief von 2000 bis 2006 und hat 7 Staffeln. Bei uns lief die Serie hauptsächlich auf Pro7 und war lange Zeit ein wichtiger Teil des Mittagsprogramms. Im Fokus der Serie steht vor allem eins: Chaos.

Das Schöne an Malcom Mittendrin waren die vielen Streitereien und die Persönlichkeiten der Familienmitglieder. Trotz alledem gab es immer Herz in der Serie und eine sympathische Familienstruktur.

Kommentiert wurde das alles immer von Malcom, gespielt von Frankie Muniz. Doch am Set der sympathischen Serie gab es auch Probleme, weshalb er laut eigenen Aussagen in zwei Folgen quasi nicht vorkommt. Falls ihr mehr solcher Serien sucht, lohnt sich diese Liste:

Den Trailer zur ersten Staffel findet ihr hier: 5 Serien wie Eine schrecklich nette Familie

Muniz ging aus Protest vom Set

Muniz gibt einen Einblick hinter die Kulissen. Anfang des Jahres nahm Frankie Muniz in der australischen Version von Ich bin ein Star, holt mich hier raus teil. Dort sprach er auch über Malcolm Mittendrin und einen Moment, in dem er einfach vom Set gegangen ist, wie News.com.au berichtet.

Er erklärt dort, dass er wegen des Verhaltens von Crew-Mitgliedern einfach vom Set gegangen ist. Hierbei erwähnt er aber nicht, wen er genau meint. Ein anderer Punkt, der ihn an der Stelle aufgeregt hat, war, dass andere nicht für sich einstehen konnten.

Jeder hatte so viel Angst, sich zu wehren, wenn bestimmte Leute kontrollierend, unhöflich oder respektlos waren, als ob sie wie auf Nadeln laufen würden. Frankie Muniz über unbekannte Crew-Mitglieder (Quelle: News.com.au)

Ihm war es laut eigener Aussage egal, ob er dadurch die Rolle verlieren würde, dadurch dass er aber der Hauptdarsteller war, konnte er sich das erlauben.

In welchen Folgen kommt Malcolm nicht vor? Das Interessante an seiner Geschichte ist, dass unklar ist, welche Episoden er meint. In der 17. Folge der 4. Staffel ist bekannt, dass er nicht vorkommt, nur in Flashbacks. Diese bestehen aus alten Clips.

Die zweite Folge, in der er nicht vorkommt, ist jedoch unklar. Hierbei kann es aber sein, dass Szenen für bestimmte Folgen nicht nur an einem Tag gedreht worden sind und er eben nur zwei Drehtage bei seinem Protest meinte.

Von Hollywood hält Muniz nicht viel, wie er in einem Interview mit News.com.au verriet. Trotz seines damaligen Erfolgs blieb er bodenständig und hasste L.A., vor allem weil er da nicht einfach in den Supermarkt gehen könne.

Nach Malcolm Mittendrin versuchte er sich in anderen Produktionen, spielte aber immer nur kleine Rollen in Filmen oder nur in einzelnen Folgen von Serien mit. Für eine gewisse Zeit war er sogar Rennfahrer. Auch Two and a Half Men ist eine Serie, die man in Deutschland mit Pro7 verbindet, dort gab es ganz andere Probleme: Nach Two and a Half Men würde „Alan“ keine Serie mehr mit Charlie Sheen drehen