Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie

Anfang der 2000er-Jahre begeisterte die Comedy-Serie Scrubs unzählige Zuschauer. 2026 soll die Serie nach 17 Jahren wieder zurückkehren. MeinMMO verrät euch alle Infos, die ihr dafür wissen müsst.

Update: Der folgende Artikel wurde am 15.01.2026 aktualisiert. Es wurde ein erstes Poster veröffentlicht.

Was ist das für eine Serie? Scrubs ist eine Comedy-Serie, die 2001 gestartet ist und 2010 mit Staffel 9 endete. Man begleitet J.D. und seine Freunde, die als Ärzte nicht nur die absurden, sondern auch die tragischen Momente des Krankenhausalltags erleben.

Die soll jetzt mit einem neuen Revival fortgesetzt werden.

Gibt es einen Trailer zum Scrubs-Revival? Einen großen Trailer gibt es bisher nicht, am 25.11.2025 veröffentlichte man aber einen kurzen Teaser, den ihr hier sehen könnt:

Gibt es noch weitere Teaser? Am 07.01.2026 veröffentlichte man auf dem TikTok-Account von Scrubs einen neuen Clip zur Serie. Dort sieht man kurze Ausschnitte des kommenden Revivals und man hört den neuen Namen, den Dr. Cox für J.D. nutzt: Oldie .

Am 14.01.2026 veröffentlichte man ein erstes Poster zum Revival, das Elliot, J.D. und Turk zeigt. Das Poster könnt ihr hier sehen:

Scrubs-Revival: Release und Cast

Wann ist der Release vom Scrubs-Revival? Die quasi 10. Staffel von Scrubs soll am 25.02.2026 auf dem US-Sender ABC starten. Danach sollen wöchentlich neue Folgen erscheinen, die auch auf dem US-Streaming-Dienst Hulu erscheinen sollen.

Wann und wie genau das Scrubs-Revival in Deutschland startet, ist bisher unbekannt. In Deutschland hat man bei Disney Plus Zugriff auf Filme und Serien von Hulu. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass die Serie auf Disney Plus im Stream verfügbar sein wird.

Welche Besetzung gibt es beim Scrubs-Revival? Da die Serie mit der neuen Staffel fortgesetzt wird, kehren viele Schauspieler in ihre alten Rollen zurück. Bisher sind folgende Darsteller bekannt:

Zach Braff als J.D.

Donald Faison als Christopher Turk

Sarah Chalke als Elliot Reid

Judy Reyes als Carla Espinosa

John C. McGinley als Perry Cox

Robert Maschio als Todd Quinlan

Phil Lewis als Hooch

Vannesa Bayer in einer neuen Rolle

Joel Kim Booster in einer neuen Rolle

Ava Bunn in einer neuen Rolle

Jacob Dudman in einer neuen Rolle

David Gridley in einer neuen Rolle

Layla Mohammadi in einer neuen Rolle

Amanda Morrow in einer neuen Rolle

Von den bekannten Darstellern aus der Original-Serie fehlen bisher Informationen zu Ken Jenkins als Dr. Kelso und Neil Flynn als Hausmeister.

Scrubs-Revival: Handlung

Worum geht es im Scrubs-Revival? Bisher ist nichts zur möglichen Handlung der Fortsetzung bekannt. Dem ersten Teaser nach scheint man die Ausgangslage aus der 9. Staffel aber zu ignorieren. Die bekannten Figuren scheinen wieder zusammen in einem Krankenhaus zu arbeiten.

Die 9. Staffel konzentrierte sich auf die Ausbildung neuer Ärzte und viele bekannte Figuren kamen kaum bis gar nicht mehr vor. Das Revival scheint sich dabei also wieder auf die altbekannten Charaktere zu fokussieren, die jetzt aber noch mehr Pflichten, wie das Eltern-Sein, haben. Falls ihr euch auf die Serie vorbereiten wollt, haben wir die 10 besten Folgen gerankt: Die 10 besten Folgen von Scrubs im Ranking