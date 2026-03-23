Ein Arzt ist nur in 2 Folgen von Scrubs dabei, dominiert trotzdem die 3. Staffel

Scrubs hat innerhalb seiner 9 Staffeln viele Auftritte von Gaststars. Doch einer ist bis heute ganz besonders. Nicht nur, weil der Held eurer Kindheit einen starken Arzt verkörpert.

Scrubs hatte viele Gaststars in einzelnen oder mehreren Folgen dabei. Einer der berühmtesten ist wohl Brendan Fraser, der in 3 Folgen perfekt repräsentiert, was Scrubs als Serie eigentlich so gut macht. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Michael J. Fox, den die meisten wohl als Marty McFly aus Zurück in die Zukunft kennen.

In 2 Folgen der 3. Staffel spielt er den Arzt Dr. Kevin Casey. Er bleibt einem dabei nicht nur in Erinnerung, weil er ein guter Schauspieler ist, sondern weil er viel mehr mitbringt, als eine Nebenfigur es meistens tut.

Dr. Kevin Casey ist der wahre Star der 3. Staffel

Was macht Kevin Casey als Figur so besonders? In der 12. Folge der 3. Staffel wird zum ersten Mal Dr. Kevin Casey vorgestellt. Er ist ein Gastprofessor und gleichzeitig Internist und Chirurg, also perfekt für J.D., Elliot und Turk. J.D. nennt ihn sogar Superdoc, der unter Zwangsneurosen leidet .

Michael J. Fox fügt sich von Anfang an perfekt in die Dynamik der Serie ein. Er hat tolles Comedy-Timing und eine Vergangenheit mit Dr. Cox. Beide waren zusammen Assistenzärzte. Cox als Vorbild von J.D. enttäuscht den jungen Arzt in der Folge. Er will mit ihm nicht trinken gehen, und wenn J.D. seine Hilfe will, wird er nur beleidigt.

Da kommt Casey gerade gelegen. Er entwickelt sich schnell zu einem neuen Vorbild für J.D. und wirkt wie die perfekte Antithese zu Cox: Casey akzeptiert seine Probleme und scheint der beste Arzt zu sein, den man in dem Krankenhaus gesehen hat. Er besiegt sogar Dr. Cox. Innerhalb der 2 Folgen verändert er scheinbar das Leben aller Hauptfiguren. Casey ist einfach das große Idol für alle Ärzte.

Wie sich aber im Verlauf der Folge zeigt, ist es nicht ganz so positiv, wie es anfangs wirkt. Casey zeigt den Ärzten, was sie niemals erreichen werden. Turk kann niemals so ein guter Chirurg werden und Dr. Cox ist eben nicht der beste Arzt der Welt.

Aber: Casey ist zwar einer der besten Ärzte, die man in Scrubs sehen kann, doch auch er ist nicht der Superarzt , wie er anfangs dargestellt wird. Am Ende von Folge 13 zeigt man einen schwachen Moment. Nach einer OP wäscht er sich stundenlang die Hände. Nachdem J.D. das sieht, bricht Caseys Mentor-Status für J.D. und er fasst gedanklich zusammen: Ich glaube, wenn man sein Päckchen trägt, ist schon die halbe Schlacht geschlagen.

Turk möchte mit Carla eine Familie aufbauen und hat andere Prioritäten, als nur der Beste zu werden. Dr. Cox hat einen Sohn, auf den er stolz sein kann. Für J.D., Turk und Dr. Cox ist das eine starke Charakterentwicklung, die auch den weiteren Verlauf der Serie festigt und die getroffenen Entscheidungen. J.D. beendet die Folge zusammenfassend mit den Worten: Und trotzdem ist alles nur halb so wild, wenn man sich mal reinzieht, womit andere fertig werden müssen.

Michael J. Fox ist der perfekte Dr. Casey

Die Folgen mit Casey zeigen, wie sehr eigener Erfolg oder der Erfolg anderer romantisiert wird und dass es eben Limits gibt. Egal, wie gut man auch sein will, man erreicht Grenzen. Das gilt für J.D., Dr. Cox, Turk und eben für jeden Menschen. Dr. Casey repräsentiert das in der Folge sehr gut, ohne sich wie ein Fremdkörper anzufühlen.

Es wirkt fast schon so, als sei er bereits seit mehreren Folgen dabei. Michael J. Fox verkörpert ihn wunderbar und steht den anderen Darstellern in nichts nach. Er ist witzig, aber auch die dramatischen Szenen bezüglich seiner Krankheit hinterlassen einen Eindruck. Er ist nicht einfach nur ein Gaststar, er ist eine der besten Figuren im gesamten Verlauf von Scrubs.

Michael J. Fox kämpft selbst, seit er 29 ist, mit der Krankheit Parkinson. Laut michaeljfox.org hielt er die Krankheit erstmals geheim und arbeitete weiter als Schauspieler. So spielte er zwischen 1996 und 2001 in 103 Folgen der Serie Chaos City mit. Innerhalb der Dreharbeiten der 3. Staffel machte er seine Diagnose öffentlich und nach der 4. Staffel der Serie erklärte er, nicht mehr Vollzeit als Schauspieler zu arbeiten, sondern sich auf das Sammeln von Spenden für die Parkinson-Krankheit zu konzentrieren, damit die Forschung vorangeht.

Danach spielte er aber trotzdem in einigen Nebenrollen. Darunter etwa in Scrubs, Zoomania 2 oder Shrinking. Zwischen 2013 und 2014 veröffentlichte er sogar mit The Michael J. Fox Show eine eigene Serie. Es ist übrigens auch kein Zufall, dass er in Scrubs und Shrinking mitspielt. Bill Lawrence, der Macher von Scrubs, arbeitete auch an Chaos City als Co-Creator mit und seit 2023 auch an der Serie Shrinking.

Somit ist aber auch der Schauspieler hinter Dr. Casey ein gutes Beispiel, dass man trotz tragischem Schicksal nicht aufgeben sollte.

Was findet MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes an Dr. Casey so besonders? Das größte Lob, das ich Michael J. Fox geben muss: Dr. Casey fühlt sich nicht wie ein Gastauftritt an. Wenn mir jemand erzählt hätte, er sei schon seit Staffel 1 dabei gewesen, hätte ich das wahrscheinlich geglaubt.

Dieser Held vieler Kindheiten passt einfach perfekt in den Cast von Scrubs hinein und vereint die schönen, lustigen, aber auch traurigen Elemente der Serie in seiner Figur – und das nur in 2 Folgen. Das ist nicht nur vom Drehbuch eine Meisterleistung, sondern auch von Michael J. Fox, dessen Rolle als Dr. Casey mir wohl immer im Gedächtnis bleiben wird, noch mehr als Zurück in die Zukunft.

Ob das neue Revival zu Scrubs mich genauso berühren kann, wie die originale Serie, wird sich ab dem 25. März 2026 in Deutschland zeigen. Mehr Informationen dazu und wer alles zurückkehrt, findet ihr hier: Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release in Deutschland – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie